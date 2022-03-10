三寶大對決！搶快左轉VS.闖紅燈　桃園2騎士相撞雙雙掛彩

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓男子10日清晨近8時許騎車北上，行經龜山區萬壽路欲左轉，結果與直行的曾姓騎士撞上，雙雙人仰馬翻倒在地上，龜山警方據報趕往處理，2名騎士酒測值均為零，員警查出吳男未依規定二段式左轉，曾男則是闖紅燈，警方依規定對2人開罰；有網友在臉書上狂酸是「三寶大對決」。

▲桃園市吳姓男子10日上午近8時許騎車經過龜山區萬壽路欲左轉，結果與直行的曾姓騎士撞上，雙雙掛彩。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

▲桃園市龜山區萬壽路上今天上午發生2輛機車碰撞車禍，左轉吳姓男子被直行的曾姓男子機車撞上瞬間。

龜山警方指出，10上午日7時56分許，28歲的吳姓男子騎車經過龜山區萬壽路一段，亦即靠近光啟高中校門前準備左轉進入自由街口，交通號誌變換時直接左轉，與對向直行的28歲曾姓男子機車發生碰撞，2人雙雙倒地不起，龜山警方據報到場處理，發現吳男身上有多處擦挫傷，曾男則腳部骨折，雙方酒測值均為零。

▲這起車禍的另一個角度。

有網友將此件車禍PO網引起廣泛討論，有網友下了「『嚴重事故』一個沒待轉、一個闖紅燈 就這樣認識了」標題，有人直批「三寶撞三寶」、「三寶大對決」、「闖紅燈而且好像還在"禁行機車"內車道」等。

龜山警方調查，吳男在路口未依兩段式左轉已明顯違反規定，曾姓男子則是闖紅燈，雙方都因搶快違規肇禍，警方先將2人送醫治療後再依法開單告發。

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