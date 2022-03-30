他連超2車挨罰1200元　網驚長知識：駕照白考了

▲有網友分享自己因連超2車遭到檢舉裁罰1200元。（示意圖，非本文當事車輛／資料照）



記者隋昊志／綜合報導

開車連續超過2車竟然是違規的，有些交通法規真的遇到才知道。有網友PO出自己遭到舉發違規的紅單，理由是「在前行車連貫二輛以上時超車」，這也引起不少網友討論，紛紛表示，「駕照白拿了20幾年」、「長知識了」。

一名男網友在臉書社團「爆廢公社公開版」PO出自己收到的罰單，只見舉發違反條例寫著「在前行車連貫二輛以上時超車」，罰款1200元。這也讓原PO表示，有些規矩真的是遇到了才知道，他承認自己不知道不能連續超越2台車，「只是當屎在滾的時候，真的忍不了路隊長」、「我違規我認了」。

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▲▼有網友分享自己因連超2車遭到檢舉裁罰1200元。（圖／Facebook／爆廢公社公開版）

原PO的案例引起不少網友討論，紛紛留言表示，「長知識了，我駕照白拿了20幾年」、「花錢買經驗，感謝大大的開箱文」、「原來不行，感謝你的經驗教育」、「感謝你的犧牲，我以後一定一台一台超」、「原來不能一次超兩台」、「我駕照白考了，不知道有這條」、「其實很多人也都不知道，所有的機車都屬於汽車」、「看到這篇文之前，能一次超幾台就超幾台，謝謝大大的犧牲」。

根據道路交通管理處罰條例第47條，汽車駕駛人超車時，有下列情形之一者，處新臺幣1200元以上2400元以下罰鍰：

一、駕車行經設有彎道、陡坡、狹橋、隧道、交岔路口標誌之路段或道路施工地段超車。

二、在學校、醫院或其他設有禁止超車標誌、標線處所、地段或對面有來車交會或前行車連貫二輛以上超車。

三、在前行車之右側超車，或超車時未保持適當之間隔，或未行至安全距離即行駛入原行路線。

四、未經前行車表示允讓或靠邊慢行，即行超車。

五、前行車聞後行車按鳴喇叭或見後行車顯示超車燈光，如車前路況無障礙，無正當理由，不表示允讓或靠邊慢行。