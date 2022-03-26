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他氣pupu罵政府「對機車趕盡殺絕」　網見理由笑了：國文老師在哭

▲▼一張罰單讓他氣政府「對機車趕盡殺絕」　網揪亮點笑了：國文老師在哭泣。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲原PO貼罰單抱怨政府，對機車騎士趕盡殺絕，網友一看笑了「您的歷任國文老師在哭泣中」。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」貼出一張罰單，抱怨交通部對於機車騎士「根本是趕盡殺絕」，不過貼文一出網友卻沒有討論發罰是否適合，反而酸原PO「您的歷任國文老師在哭泣中」。

原PO在爆廢公社公開版憤怒說，「現在交通部對於機車，就是要趕盡殺絕就對了」、「機車禁止行駛機車道是在幹嘛」，但他也強調罰單並非自己的，「只是不爽交通部是在哈嘍」。

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原PO貼出的罰單則能看見，一名騎士3月5日上午9時許行經新北市板橋中山路二段時，因為「機車行駛禁行機車道」被民眾拍下檢舉。

▲▼一張罰單讓他氣政府「對機車趕盡殺絕」　網揪亮點笑了：國文老師在哭泣。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲罰單違規事實是「機車行駛禁行機車道」，原PO卻怒罵「機車禁止行駛機車道」。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

貼文曝光後，不到1天就吸引了超過1600則留言，由於違規事實明明是「機車行駛禁行機車道」，原PO卻怒罵「機車禁止行駛機車道」，讓不少人說「你的中文理解能力真是令人感到憂心」。

還有人說「您的歷任國文老師在哭泣中」、「真的不能廢除國文啊」、「你國文是英文老師教的」、「這個就是三寶的來源，看不懂交通規則，被開單還理解錯誤」、「我兒子小學五年級，他笑好久」。

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