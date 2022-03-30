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中和公寓1-3樓群聚整棟清空！　6住戶染疫「3條關係圖」居民毛毛的

▲▼中和景福臨時機動篩檢站。（圖／記者許靖騏攝）

▲新北衛生局緊急在中和設立景福臨時機動篩檢站。（圖／記者許靖騏攝）

記者許力方／綜合報導

本土疫情再起，29日國內新增33例，有7例和新北中和社區群聚相關，包含日前中和確診的30多歲行政人員案22946、案22639，共6人是同公寓住戶，其中3人是同住家人，3人為不同住戶，都住在1到3樓，另有1人住在附近，本身在勞保局工作，屬於足跡相關。目前整棟公寓已清空，由環保局大清消，因附近鄰近黃昏市場，衛生局緊急在周邊開設篩檢站，公寓12戶29人也全部匡列採檢，住進防疫旅館。

新北衛生局指出，中和區於3/25、3/26出現2例確診案，經緊急發布540通簡訊採檢，疫調比對後發現，案22639與案22946居住地為同一棟公寓，立即匡列該棟12戶居民、共29人安排採檢，經採檢其中6人（案23069~23074）PCR陽性，Ct值14.6~26.6。

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▲▼3/29新北某社區群聚關聯圖。（圖／指揮中心提供）

▲中和某公寓7人群聚關聯圖。（圖／指揮中心提供）

新北市長侯友宜說明，中和公寓群聚案共篩出6例確診個案，其中3人是同住家人，另3人為不同住戶，年紀最小的僅5歲，其他都已接種2至3劑疫苗，但昨天清查大樓過程中，有一戶遲遲沒有聯繫到，敲門也沒有回應，直到今天中午才知道還有2人待在家中沒有出來，目前正在採檢中。

指揮中心指揮官陳時中29日在記者會上，除了提及確診案號，還講出公寓位在「某社區XX巷XX弄」，一反常態特地公布社區地址，指揮官陳時中回答，公布之後大家比較容易知道關係，因為先前是在一個區域內東一個、西一個，就是在同一個範圍，另外加上還有7-11的足跡重疊，「今天連一連之後，就知道在那幾棟裡面其實是蠻密集的。」密集連續公寓中發生疫情，指揮中心認為不排除是地域關係或者通風管線等狀況，將進一步針對環境檢測。

消息在「我是中和人」引發討論，有居民驚呼「里長今晚都廣播這兩天不要去XX街了」、「里長廣播快去篩檢」、「剛剛看到全副武裝的在消毒，毛毛的…」

【中和公寓群聚案】相關6人、社區篩檢1人。

公寓群聚中，6例個案共匡列相關接觸者共306人、居家隔離127人，均已安排採檢，其中幼兒園接觸者209人採檢均為陰性，持續疫調中。衛生局於3/29至3/31一連3天在景福里區域增設社區機動篩檢站提供篩檢。

▼案23070、23072、23073為同住家人

●案23070：女性，70多歲，已接種3劑疫苗，3/27頭暈，Ct值14.6。
●案23072：女性，5歲，就讀幼兒園，3/27發燒症狀，Ct值16.8。
●案23073：女性，40多歲，公司行政人員，已接種2劑疫苗，3/28流鼻水無症狀，Ct值16。

●案23069：女性，70多歲，已接種2劑疫苗，無症狀，Ct值15.2。
●案23071：男性，60多歲，無業，已接種3劑疫苗，無症狀，Ct值26.6。
●案23074：男性，70多歲，無業，已接種2劑疫苗，3/27咳嗽、喉嚨痛，Ct值16.4。

案23075：女性，50多歲，未接種疫苗，職場在台北市，3/27出現咳嗽、發燒症狀，就醫採檢PCR陽性，Ct值15.2，收治專責病房隔離治療，居住地中和區。（初步疫調匡列接觸者12人、居家隔離12人，已安排採檢，持續疫調中。）

▼中和公寓6住戶染疫「整棟清空」，確診關係圖連出3條。（圖／新北市府提供）

▲▼新北市29日最新疫情與作為。（圖／新北市府提供）

▲▼新北確診案例足跡。（圖／新北市府提供）

▲▼新北確診案例足跡。（圖／新北市府提供）

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