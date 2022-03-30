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病毒擴全台！現在「確診多少」不是重點了　醫揭這才是關鍵

記者陳俊宏／綜合報導

台灣本土疫情多點爆發，29日新增33例確診，目前國內累計17條不明感染鏈。對此，中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，現在的重點不是感染人數的多寡，而是整備醫療量能物資和確實執行輕重症分流，「目前65歲以上的長者兩劑疫苗覆蓋率仍然不到9成，這是目前最值得擔心的部分。」

謝宗學在「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書提到，17條不明原因的傳染鏈遍及台灣多個地區，雖然還是以北台灣為主、南台灣次之，但東台灣和中台灣也開始有不明原因傳染鏈出現，表示病毒隨著人流的移動逐漸擴展至全台。

謝宗學說，無症狀和輕症人數比例高，病毒更難防堵，現在的重點不是感染人數的多寡，而是整備醫療量能物資和確實執行輕重症分流，讓演變成重症患者可以得到適當的醫療照顧。

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▼29日新增33例本土。（圖／指揮中心提供）

▲▼中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

謝宗學指出，重症率低的基礎是建立在疫苗覆蓋率之上，目前65歲以上的長者兩劑疫苗覆蓋率仍然不到9成，這是目前最值得擔心的部分，一旦疫情擴散到無法控制，這一成多沒有接種疫苗基礎劑的長者，將對醫療體系產生極大的衝擊。

謝宗學提醒，現在疫苗充足，建議已經接種兩劑基礎劑的國人，盡快接種第三劑追加劑，做好充足準備，「我們終將面對病毒海嘯來襲的最後考驗。」

目前國內待釐清傳播鏈共有17條，包括「新北深坑陪病家屬、嘉義婚宴群聚、高雄化工廠、新北樹林科技廠、基隆警察相關群聚、中和工廠作業員（案22598、22639）和三重業務員（案22701）、桃園大潭電廠、台東初鹿群聚、新北中和陪病者、台東池上就醫確診者、永和家管案、彰化夫妻、淡水個案、松山家庭群聚、基隆安樂區個案和台銀孕婦個案。」

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