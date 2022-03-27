全家買打折品驚見「隱藏1活動」！他秒拿3樣：不能放過

▲原PO衝全家買打折品，意外發現「1隱藏活動」。（圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

便利商店競爭激烈，除了提供各種服務，活動也是相繼不斷。其中，打折即期商品受到不少人歡迎，當晚餐或宵夜都很適合。就有網友發現，在全家買「友善食光」打折商品，竟然有隱藏活動「全家幫忙種樹」，直推「不能放過機會愛地球！」

有網友在《全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區》貼文，說他幾天看到全家有個新的集章活動，「作伙呷友善 全家齊種樹」，只要購買「友善食光」商品就可以參加，每份可得1積分，當全部會員達200萬積分時，全家就會響應環保種植1000棵樹。原PO就直讚，「我當然不能放過機會愛地球，決定這周加班，晚餐就買友善食光解決。」

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▲網友紛紛大讚這個活動。（圖／翻攝自「全家便利商店 / 7-11 超商新品 好物分享區」）

不過，原PO也好奇笑呼，「店員要出差嗎XDDDDDD（除了手搖飲、烤香腸，現在又多了新技能）」，並透露他一次就買了3樣。另一位網友也大推這個活動，「沒想到熱愛吃友善的我，活動期間只吃了1個，晚上立馬買爆！」話題吸引其他人留言，「我有4個了耶」、「這活動很有意義，感覺可以號召同事一起吃一波」、「我居然7分」、「完全不知道自己已經這麼友善。」

另外，有女網友則在《Dcard》曬出綠一排的照片，說當時已是晚上10:30，她很意外在7-11還能看到這麼多貼有「珍食65折」貼紙的即期食品，任她挑選的感覺很療癒。不過因為大多是御飯糰，有人就直嘆，「真的不能買太多，放冰箱一天就硬掉了」，結果意外釣出其他人的冷藏秘訣，「可以用毛巾或是布，把飯糰包起來再放進保鮮盒裡，這樣冰，飯也不會變很硬。」

▲一整排御飯糰都打65折。（圖／翻攝自Dcard）

還有人分享獨門吃法，「飯糰可以拿來炒飯，煮粥」、「炒飯的話，飯糰冰冷藏，要用再拿出來敲碎。加個雞蛋胡椒粉，鹹度就自己調，我不喜歡炒飯加醬油，喜歡鹽就好。看自己口味，開心怎麼吃怎麼吃」、「煮粥的話冰冷凍，要吃不用退冰，直接整顆丟鍋子，加水煮滾再把它壓一壓，很好分開，然後煮稠就可以了。」

有網友則是透露i珍食的小知識，「晚上八點過後就有i珍食了，即使過八點沒i珍食貼紙，但是是當天or隔天凌晨三點到期的食物，收銀機也會自動扣折扣。有時候正好八點時店裡太忙，一直有客人來，就沒辦法也下不去貼貼紙」、「早上10點也有珍食，711的過期時間分3:00和17:00，所以往前數8小時就是10:00跟20:00」、「可以從7-11的app看店家有沒有即期品。」