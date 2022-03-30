聽見客家文化之美！「聲林之王3」多元母語演唱添看頭

▲多語音樂、多元曲風，讓「聲林之王3」更有看頭。（採訪撰稿 ／記者胡至欣；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者胡至欣／採訪報導

大型歌唱選秀節目《聲林之王3》圓滿落幕，除了高分奪冠的柏霖實力有目共睹，其他選手也都才華洋溢，能說、能唱、能創作，還有不同族群、不同語言的演出，都讓這季比賽更有看頭。

▲不同族群、不同語言的演出，讓《聲林之王3》更有看頭。（圖／ETtoday）

「平常我們比較少機會接觸到其它語言的音樂，最多就是在金曲獎頒獎的時候，製作單位提供空間給這些歌者，讓他們用自己熟悉的語言來表達，那種放鬆的狀態、心情，可以把音樂很自然的、很真實的表達出來。」製作單位的用心，也讓首席導師哈林給予肯定。

▲《聲林之王3》首席導師哈林樂見選手用母語展演。（圖／記者劉亮亨攝）

《聲林之王3》從第一個賽制開始，到團體賽金曲歌手合作，就有台語、客語、原語、英文選手來參賽，與前兩季相比，更能展現多語音樂的樣貌，扭轉了大眾習以為常「主流音樂戲劇市場只有華語、閩南語」的刻板印象，也讓哈林期待看到更多火花與突破，「把傳統東西與現代音樂結合，然後用一般人能接觸、能夠接受的方式傳遞出去，譬如用一些很有年代的客家民謠，把它改編出來或者直接真的吟唱，用古老的方式，也許會有不同的效果。」

▲客家姑娘邱彩衣唱出母語之美，圈粉無數觀眾。（圖／記者劉亮亨攝）

只要喜愛音樂，不分語言，都能有動人演出！像是客家姑娘邱彩衣，雖然無緣進入《聲林之王3》的決賽，但她用溫暖聲線，唱出客語歌曲之美，也圈粉無數的觀眾，談到參賽心情，邱彩衣表示：「之前都沒有想過，可以參加這麼大型的歌唱節目，然後來到這邊，真的覺得大家都非常厲害，我印象最深刻的是跟羅文裕老師合作的賽制，因為第一次可以在台上唱全部母語的作品，表演完之後有很多人私訊我說『客家話沒想到可以這麼好聽』，然後就更多人鼓勵我用母語去創作。」

▲金曲歌王羅文裕與邱彩衣合唱展現客語語境的魅力。（圖／ETtoday）

近幾年客委會積極推廣客家文化，不僅讓客語更貼近年輕世代，也替音樂圈帶來新的刺激，如今透過《聲林之王3》選手的表現又有更多人聽見客家之美，即使語言不通，仍能在音樂國度中，欣賞客語語境的迷人魅力。