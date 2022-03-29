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全球客家流行音樂大賽登場！金曲歌手號召　百萬獎金等你挑戰

▲全球客家流行音樂大賽登場！金曲歌手號召，百萬獎金等你挑戰。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者姜國輝）

▲▼第一屆全球客家流行音樂大賽,金曲獎最佳客語歌手,楊淑喻,客家委員會主委,楊長鎮,聲林之王3,彭佳慧,黃連煜。（圖／記者姜國輝攝）

▲第一屆全球客家流行音樂大賽正式開跑，號召全球對客家流行音樂有興趣的音樂人前來挑戰。（圖／記者姜國輝攝，以下同）

記者黃稜涵／採訪報導

第一屆全球客家流行音樂大賽正式開跑，金曲歌后彭佳慧、客家委員會楊長鎮主委、僑務委員會林宏穎處長及許多重量級嘉賓出席「活動起跑記者會」，第一屆的全球客家流行音樂大賽，特別邀請金曲獎最佳客語專輯獎得主黃連煜擔任評審總召，賽事分成「歌唱組」與「創作組」，總獎金高達105萬元，不限國籍年齡，號召全球對客家流行音樂有興趣的音樂人前來挑戰。

▲▼第一屆全球客家流行音樂大賽,金曲獎最佳客語歌手,楊淑喻,客家委員會主委,楊長鎮,聲林之王3,彭佳慧,黃連煜。（圖／記者姜國輝攝）

▲金曲歌后彭佳慧、客家委員會楊長鎮主委、僑務委員會林宏穎處長及許多重量級嘉賓出席「活動起跑記者會」。

客家委員會主委楊長鎮表示，「過去幾年辦了幾屆客家流行音樂大賽，都是以國內為主要範圍，獲得各界很多好評，我們有必要也有企圖，推動台灣成為全球客家流行音樂的中心，今年第一次擴大為全球客家流行音樂大賽，不管是台灣國內的客家歌手們，或者是世界各國的朋友，不限於客家人，只要你唱的是客家歌，能把你的情感和你的創作，用客家話去表達出來，我們都非常歡迎，希望這一次的成功，能夠帶動整個全球客家音樂產業與全球客家市場」。

▲▼第一屆全球客家流行音樂大賽,金曲獎最佳客語歌手,楊淑喻,客家委員會主委,楊長鎮,聲林之王3,彭佳慧,黃連煜。（圖／記者姜國輝攝）

▲客家委員會主委楊長鎮表示，今年第一次擴大為全球客家流行音樂大賽，希望能夠帶動整個全球客家音樂產業與全球客家市場。

▲▼第一屆全球客家流行音樂大賽,金曲獎最佳客語歌手,楊淑喻,客家委員會主委,楊長鎮,聲林之王3,彭佳慧,黃連煜。（圖／記者姜國輝攝）

▲第一屆的全球客家流行音樂大賽，特別邀請金曲獎最佳客語專輯獎得主黃連煜擔任評審總召。

客家委員會不只透過音樂比賽，激發客家流行音樂能量，也積極透過多元影視合作補助，讓客語在更多平台被聽見，如剛完結的大型選秀節目《聲林之王3》合作，首次採用多元母語賽制單元，讓更多的客家歌曲帶到大眾面前，刺激客家音樂創作，其中在踢館賽中獲得好評的客語創作樂團《吉那罐子》楊淑喻也以過來人經驗，呼籲大家要勇敢追夢。

▲▼第一屆全球客家流行音樂大賽,金曲獎最佳客語歌手,楊淑喻,客家委員會主委,楊長鎮,聲林之王3,彭佳慧,黃連煜。（圖／記者姜國輝攝）

▲金曲獎最佳客語歌手楊淑喻，以過來人經驗呼籲大家要勇敢追夢。

金曲獎最佳客語歌手楊淑喻笑說，上節目後最大的不同，就是「追蹤人數變多、突然很多人跟我示愛」，最開心的是「讓大家可以聽到不一樣的母語音樂」，並呼籲大家要勇敢展現自己才華，「我覺得這是一個很好很棒的平台，如果你有作品的話，千萬不要私藏，可以來參加比賽，讓你的聲音或你都創作，被全世界的人都可以聽到」。

▲▼第一屆全球客家流行音樂大賽,金曲獎最佳客語歌手,楊淑喻,客家委員會主委,楊長鎮,聲林之王3,彭佳慧,黃連煜。（圖／記者姜國輝攝）

▲全球客家流行音樂大賽不限國籍年齡，總獎金高達105萬元，彭佳慧也將親自創作客語歌曲。

第一屆全球客家流行音樂大賽還有一大亮點，就是與索尼音樂合作，將前三名得獎者當作偶像練習生栽培，量身打造專業出道培訓課程，培育更多樂壇新星，聽到這裡心動了嗎？心動不如馬上行動，5/17以前都可以報名參加，喜愛客家文化、音樂創作與歌唱有興趣的朋友們，千萬要把握機會。

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