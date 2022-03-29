花蓮賞桐季登場！4月8場活動　現場消費抽大獎

▲花蓮「2022賞桐一期一會〜桐花樹下音樂季」，在花蓮縣政府大禮堂舉行啟動記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「花蓮2022賞桐一期一會〜桐花樹下音樂季」啟動記者會，29日在花蓮縣政府大禮堂舉行，預告八場活動將於四月間的每周六日下午3:00-5:00假花蓮縣客家文化會館演藝堂外南埔公園熱鬧登場。縣長徐榛蔚敬邀國內鄉親參加傳承客文化創意並以音樂會為主題的桐花盛會。

徐榛蔚表示，花蓮縣非常用心在推動各族群文化，客家事務處處長彭偉族這次別開生面結合民間單位，共同響應這次一期一會桐花音樂季。花蓮在這幾年，推動三軸三星多亮點，從提升農民收入的休閒農業開始，包括農村體驗旅行，客家小旅行到部落旅行都在規劃內。

徐榛蔚指出，這次桐花音樂季就是計畫中的亮點，飲食文化是在地文化的基礎，民以食為天，讓常民文化中的飲食，成為帶狀經濟的連結與文化的扎根，並且感謝客家大老們對於文史工作與史料的提供，能夠整合官方與民間的文史資料，感謝花蓮鄉親的參與，讓傳承先人智慧更加順利。

客家委員會委員葉仁基感謝客家事務處的用心規劃，依照活動主題的不同分期舉行，將客家文化傳承下去。一期一會的說法是從日本茶道流傳過來，表示每一次的接待都是最用心，也希望參與的民眾也能一起體會。

▲縣長徐榛蔚邀請國內鄉親參加桐花盛會，並帶些伴手禮回去與親友們分享。

音樂會秉持「慢．精品．花蓮」的創新方式，採取戶外在桐花樹下，融入綠色的環境生態，在浪漫的桐花季裡，一邊坐在草地上聆聽知名歌手的溫柔歌聲、同時可欣賞滿地朵朵的油桐花；特別是今年結合「小農在地市集」、「伯公介紹」及安排「客庄小旅行」的方式辦理，非常歡迎全國的鄉親在浪漫的4月桐花盛開季節來體驗花蓮縱谷客庄的風情，並帶些花蓮特有的伴手禮回去與親友們分享。

客家事務處處長彭偉族表示，花東縱谷是得天獨厚的觀光好地方，也是多元族群、多元文化融合的地方，更有濃濃客家鄉情的客庄。尤其一年四季擁有不同的景致風情，春天是縱谷白色油桐花盛開季節，非常歡迎全國鄉親可以邀家人、三五好友、同學或同事等同遊客庄，桐花樹下逍遙遊。

桐花樹下音樂會，邀請金曲歌手羅文裕、劉榮昌、徐哲緯、吉那罐子以及徐世慧等知名歌手為鄉親帶來不同的音樂饗宴；也安排小農在地市集展售農特產；現場還有闖關遊戲、打卡按讚並上傳活動精彩照片至指定臉書專頁及摸彩活動多項好康活動喔。

現場市集消費達一定次數還可以領取摸彩券，獎品包含50吋液晶電視、電動自行車、iPhone12、SWITCH以及日本知名大品牌Ibanez電吉他等多項大獎。

