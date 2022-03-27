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社會 社會焦點 保障人權

山客跌落深谷「眼鏡斷裂全身傷」　警消連夜攻山救援

▲▼順利完成救援任務的警消6人小組。（圖／花蓮消防局提供，下同）

順利完成救援任務的警消6人小組。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣消防局於23日中午接獲一行2人隊伍的領隊報案，該隊伍因無法到達研海林道9k的工寮而折返，由於領隊腳程較快，先行下山，另一山友於0K索道頭下切時從山壁滑落約深度10~20公尺，眼鏡斷裂，眉角受傷，右腳扭傷，左腳擦傷，近視700度，無法爬回路徑，請求消防隊的幫助。

▲▼順利完成救援任務的警消6人小組。（圖／花蓮消防局提供，下同）

救援小組連夜攻頂搜救至次日凌晨。

花蓮消防局接獲通報後隨即派遣新秀分隊1車3警消整備救助器材及救護耗材等裝備前往。另外更集結支援單位太管處巡山員2名、太警隊員警1名計6人前往救援。同日下午18時47分抵達報案座標地點。

救援小組一行因深夜視線不佳且所處位置地勢險竣，考量人員安全後原地紮營暫緩救援行動，待明早視線佳時再持續進行救援任務，透過手機受通聯，得知受困者生命徵象穩定，先行就地避難。

▲▼順利完成救援任務的警消6人小組。（圖／花蓮消防局提供，下同）

次日山區低溫伴隨濃露，又部分鄰近懸崖峭壁，救援人員謹慎前行，終於在上午8時許發現迷途者身影，無奈其位處峭壁溪谷下方，地形陡峭且難以架設繩索救援。帶隊官確認迷途者身體狀況無礙後，隨即規劃新的救援路線，終於在上午8時12分成功接觸迷途者，救護人員評估受困者生命徵象，除輕微脫水外其餘皆正常，給予飲用水及乾糧補充體力後攙扶下山，歷經24小時順利完成救援任務。經救援小組的努力下平安將該名男子護送回研海林道登山口。

▲▼順利完成救援任務的警消6人小組。（圖／花蓮消防局提供，下同）

受困男子在救援小組的協助下終於安全下山。

  花蓮縣消防局局長林文瑞表示，近日山區下雨連連且空氣濕冷，從事交通或戶外活動時一定要注意保暖及謹防路面濕滑之情形。並呼籲民眾春天即將過境但還是處在陰晴不定的時節，所以除基本的添加衣物，路面多呈現濕滑難行的狀況，提醒用路人不論是步行或騎車駕車，都因多注意路面狀況減速慢行並注意周圍環境情形。

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