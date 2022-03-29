不尋常！中和某社區一口氣7人確診　恐由「通風管線」散播病毒

▲中和某公寓一口氣7人確診，新北市政府增設中和景福機動篩檢站，鼓勵民眾有疑慮就前往採檢。（圖／CTWANT提供）



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中央流行疫情指揮中心公布，今（29）日新增33例本土確診，其中新北中和某社區就一口氣新增7人，當中6人都住在同一棟雙邊公寓中。指揮官陳時中指出，今日新增的新北確診，與其他先前個案都是住在同一社區，「某76巷」的11弄與9弄，像是昨日確診的案22639，就住在11弄7號5樓、案22598住在9弄、案22946則住在11弄7號1樓。

至於今日確診個案，陳時中表示，案23069與23071分別住在11弄5號與7號的2樓；案23070、23072、23073為一家人，住在11弄5號1樓，案23074則住在11弄5號3樓。這也就是說，確診者們都住在「密集、連續」的公寓中，陳時中表示，目前不排除病毒是透過地域，或通風管線等方式傳播。目前新北市府已將公寓清空，並進行清消，後續會再請環境專家對環境、通風、排水等進行檢視。至於另1確診個案，勞保局客服（案23075），經疫調後發現與指標個案22598有「超商」的足跡重疊，搭乘捷運的閘門口也與傳播鏈社區很接近。

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新北市衛生局要求中和某社區整棟12戶都清空，周邊會開設篩檢站在活動中心點。陳時中表示，這條傳播鏈看起來有點「奇怪」，他表示「個案都是很密集連續的公寓內，不排除地域、通風管線，這幾棟樓內都先清空，也請環境的專家來做檢視。」

今天疫情指揮中心公布中和某社區的地點，甚至到幾弄幾巷，也讓人覺得不尋常，陳時中表示「主要是希望有地緣關係的人可以更清楚」，消息一出之後也在臉書粉絲頁《我是中和人》引發討論，網友們抽絲剝繭分析地點，認為應該就是在南勢角捷運站附近的社區內，也直說「晚上看看哪棟大樓黑漆漆的，答案就出來了。」

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