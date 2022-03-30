病毒株BA.2輕症化？台大醫揭2類人仍危險　1句話點破開放國門關鍵

▲全台多個縣市有確診個案。（示意圖／記者許靖騏攝）

記者張乃文／綜合報導

本土疫情升溫，但世界各地也並未有緩和趨勢，中央流行疫情指揮中心的解封計劃恐因此順延。而觀察國內外現況，台大醫院小兒科主治醫師李秉穎指出，「台灣還是要慢慢跟上世界的腳步」，不能一直不停封閉。不過，Omicron的亞變種「BA.2」雖有增加趨勢，但染疫患者高比例是輕症，醫師強調，這是針對有免疫力者來說，反之，若沒打疫苗或未曾染疫者，依舊是高危險族群。

李秉穎在節目《年代向錢看》提到，大部分國家近期都有「快速與病毒共存」的走向，全世界趨勢放棄了較嚴格的防疫規定，這情況也反映在國內入境確診數上，可看到過年至今的境外移入病例幾乎是每天都兩位數、甚至破百。醫師認為，這意味著世界各地都有嚴重的疫情，但大家又同時希望可回到正常生活、恢復經濟活動。

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除了嚴格防疫政策的放棄，也觀察到近期新冠病毒的重症及死亡率逐漸減少、輕症化的趨勢，因此也導致解封的行動開始施行，包括亞洲的日、韓兩國。但李秉穎說，若把他們的情況放到台灣「真的會嚇死」，因為韓國近一週的死亡人數平均每天300多人，換算成台灣人口，也就是一天有100至150人會染疫死亡。

「對我們來說，這是不可思議也不能接受的事情。」雖是這樣的說法，李秉穎仍坦言，台灣還是要慢慢跟著世界腳步走，不能一直不停封閉，因為新冠病毒會不停突變，不可能一直完全輕零到底，現在的我們是處在過渡期，要慢慢從嚴格封鎖走向解封階段。

至於外界認為BA.2輕症化，李秉穎認為，輕症比例增加、重症比例減少，是針對有免疫力的人來說，假設是沒打過疫苗、沒被新冠病毒感染過的人「依舊是危險。」因為病毒不管怎麼變疫，對這兩類人而言都還是高危險、高重症比例的病毒，所以才會說「打疫苗是非常重要的事情。」