營運41年「復興號走入歷史」！末班車駛出　台鐵時刻表今起微調

▲台鐵復興號今日起正式走入歷史。（圖／台鐵）

記者李宜秦／台北報導

台鐵復興號今日正式除役！交通部台鐵局表示，配合EMU3000新車投入營運，今日起進行時刻微調，第605次列車(花蓮06:05開、樹林09:56到)成為末班「復興號」，正式除役退出班表。

台鐵局昨日上午9時在臺北站及花蓮站發行復興號末班車紀念套票，每套150元，內含花蓮至新城復興特快名片式車票1張，車票背面劃有末班車座位號碼，不少民眾排隊搶購，紀念套票瞬間秒殺，台鐵也為末班「復興號」設計了專屬的車頭牌，供大眾拍照留念，紀念最後運行。

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▲▼台鐵發售復興號紀念套票，並設計專屬的車頭牌，供大眾拍照留念。（圖／台鐵）

台鐵局自民國70年3月1日推出冷氣對號的「復興號」快車，初期曾附掛在莒光號列車上成為莒興號，車廂數量充裕後，混合編組才被取消，復興號外觀則一直維持現行的白色與藍色塗裝。

台鐵局長杜微表示，未來將朝簡化車種方向推進，全局只有城際列車、區間列車及觀光車隊，以提升車輛維修、票務、及對不同需求旅客的服務。配合新車投入，在公司化前就要達成既定的車種簡化階段性目標，今年內陸續汰除折疊門莒光號、舊式DMU柴聯自強號等車款。

▲台鐵復興號今日除役，台鐵進行時刻微調。（圖／台鐵）