台鐵公司化像「家人死了爭家產」　1200名司機連假不加班恐沒車搭

▲台鐵辦理公司化引發基層不滿。（圖／記者姜國輝攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵太魯閣事故事發之今將滿一年，台鐵進行公司化改革，火車駕駛產業工會痛批，台鐵公司化草案對安全隻字未提，卻不斷纏繞在資產土地分配，理事長黃隆華直呼，「很像家人不在，大家在爭家產，吃相不是很難看嗎？」為表達不滿，目前已有近8成、約1200名司機員響應「51勞動節連假不加班」。

黃隆華表示，太魯閣出軌將滿一年，司機員每天經過事發現場，那一幕就像錄影帶一樣不斷倒帶，提醒台鐵人夥伴走了，但司機員殉職後，台鐵進行的公司化改革，卻不是以安全為目標，而是以討論資產分配為主。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃隆華表示，他在民國96年開車時遇到土石流，台鐵高層當時毫無作為，時至今日才辦理落實告警系統，過去司機員也不斷呼籲，在保安設備故障時，應有系統限速60公里，如今過了15年台鐵才稍有動作。

▲太魯閣號事故將滿一週年，圖為當時司機員佩黃絲帶哀悼。（圖／記者林敬旻攝）

黃隆華表示，交通部長王國材沒有真心為台鐵員工著想，甚至露出狐狸尾巴說「拿你台鐵幾塊土地又怎樣」，每天讓司機員、乘務員處於不安全的環境下工作，卻積極推動公司化以利分配資產，相當諷刺。

黃隆華舉例，109年被爆出「列車長跪下開車門」醜聞，起因就是台鐵樹林站到調車場的使用規章不同，僅因人力問題，此段路線不派列車長，導致相關人員需在樹林站手動開門，到現在3年過去，司機員、列車長仍需進行這項工作，工作環境相當危險，但台鐵也漠不關心。

黃隆華表示，去年底EMU3000型列車上線，然而許多司機員都還不熟悉勤務，當時行政院長蘇貞昌視察只在乎「新車上線時間」，對於同仁的教育訓練毫不關心，根本只把安全當口號。

另外，台鐵規劃恢復單人乘務，新自強號等車種只派一名司機員駕駛，黃隆華表示，其實雙人乘務應運用在高故障慮的車種，如EMU500、自強號PP等，反觀傾斜式列車保安系統較好，相對不需要，台鐵的做法讓司機員心中都有很大疑惑。