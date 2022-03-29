　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台鐵公司化像「家人死了爭家產」　1200名司機連假不加班恐沒車搭

▲▼太魯閣號事故台鐵全線火車09:28鳴笛哀悼。（圖／記者姜國輝攝）

▲台鐵辦理公司化引發基層不滿。（圖／記者姜國輝攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵太魯閣事故事發之今將滿一年，台鐵進行公司化改革，火車駕駛產業工會痛批，台鐵公司化草案對安全隻字未提，卻不斷纏繞在資產土地分配，理事長黃隆華直呼，「很像家人不在，大家在爭家產，吃相不是很難看嗎？」為表達不滿，目前已有近8成、約1200名司機員響應「51勞動節連假不加班」。

黃隆華表示，太魯閣出軌將滿一年，司機員每天經過事發現場，那一幕就像錄影帶一樣不斷倒帶，提醒台鐵人夥伴走了，但司機員殉職後，台鐵進行的公司化改革，卻不是以安全為目標，而是以討論資產分配為主。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃隆華表示，他在民國96年開車時遇到土石流，台鐵高層當時毫無作為，時至今日才辦理落實告警系統，過去司機員也不斷呼籲，在保安設備故障時，應有系統限速60公里，如今過了15年台鐵才稍有動作。

▲太魯閣號事故台鐵09:28鳴笛，司機員佩黃絲帶哀悼。（圖／記者林敬旻攝）

▲太魯閣號事故將滿一週年，圖為當時司機員佩黃絲帶哀悼。（圖／記者林敬旻攝）

黃隆華表示，交通部長王國材沒有真心為台鐵員工著想，甚至露出狐狸尾巴說「拿你台鐵幾塊土地又怎樣」，每天讓司機員、乘務員處於不安全的環境下工作，卻積極推動公司化以利分配資產，相當諷刺。

黃隆華舉例，109年被爆出「列車長跪下開車門」醜聞，起因就是台鐵樹林站到調車場的使用規章不同，僅因人力問題，此段路線不派列車長，導致相關人員需在樹林站手動開門，到現在3年過去，司機員、列車長仍需進行這項工作，工作環境相當危險，但台鐵也漠不關心。

黃隆華表示，去年底EMU3000型列車上線，然而許多司機員都還不熟悉勤務，當時行政院長蘇貞昌視察只在乎「新車上線時間」，對於同仁的教育訓練毫不關心，根本只把安全當口號。

另外，台鐵規劃恢復單人乘務，新自強號等車種只派一名司機員駕駛，黃隆華表示，其實雙人乘務應運用在高故障慮的車種，如EMU500、自強號PP等，反觀傾斜式列車保安系統較好，相對不需要，台鐵的做法讓司機員心中都有很大疑惑。

►澎湖花火節玩爽4天才3490元！

ET快訊
滴水驗親！台女舀濁水溪「倒入黃河水」：遊子回家了
台女博士生首爾遭撞死　酒駕韓男終審判決出爐
「蔬果界台積電」夫妻捲款1.6億！　遭通緝照片曝光
16歲少年「跳河慶生」亡！　父姊悲痛現身殯儀館
快訊／北市+3！台銀館前分行櫃員確診　Ct值22.1
3天竄150例「升三級警戒嗎」　陳時中：已不適用
俄烏談判現場畫面曝光！　土耳其總統喊話「該有結果了」
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

日本女公關長相超普！曾被看一眼就遭換檯　「4天賺5億」秘訣公開

CDC報中和案號講出「xx巷xx弄」　PTT秒傻眼：住址能唸出來？

只剩3天！「板橋第一名熱炒店」租約到期熄燈　在地人淚：是回憶

和工程師相親！親妹狂誇「哥哥2優點」她嚇逃　網抖：是故意的

菜鳥妹「狂飄油頭+海鮮味」　她戴口罩快窒息！苦主抖：最怕1味道

銀河小吃2天16人確診　司機疑遭女友傳染...警察1天後上門染疫

病毒量高足跡跨7縣市！彰化寵物店夫妻確診　急匡321人採檢出爐

不是蛋撻！肯德基前員工「私心推薦1品項」：還是挺好吃的

3天本土竄150例「升三級警戒嗎」　網怕倒一片！陳時中：已不適用

台鐵公司化像「家人死了爭家產」　1200名司機連假不加班恐沒車搭

拿愛妻光頭開玩笑！威爾史密斯衝上台揍人　奧斯卡失控影片曝…他罵：閉上你的臭嘴

威爾史密斯衝上台揍人：閉上你的臭嘴！　愛妻光頭遭開玩笑…他奪奧斯卡影帝淚崩

歐告起床尿尿哭著奔回營區　媽一看超美梅花鹿：打擾了

Jessi「我都用嘴」車速太快嚇壞大家XD　劉在錫VS.南潤壽...她挺：很會賺錢啊

肖戰「要不要試我家基因」撲倒楊紫　「偷藏套套+撞見她洗澡」狼性大發！

奧斯卡典禮拿愛妻光頭開玩笑　威爾史密斯揍人：閉上你的臭嘴

惡霸犬跟哥坐同張椅子嫌擠　狂推他屁股：你坐太多了啦

搶黃燈？名車沒煞停撞飛騎士　女駕駛下車竟「先開後車廂」

網紅露背眼尖粉絲揪大黑痣　醫生驚：抖音救了你一命！

剃髮認不得！汪見「光頭男」亂吠　聽熟悉聲秒賣萌認錯...媽笑翻❤

日本女公關長相超普！曾被看一眼就遭換檯　「4天賺5億」秘訣公開

CDC報中和案號講出「xx巷xx弄」　PTT秒傻眼：住址能唸出來？

只剩3天！「板橋第一名熱炒店」租約到期熄燈　在地人淚：是回憶

和工程師相親！親妹狂誇「哥哥2優點」她嚇逃　網抖：是故意的

菜鳥妹「狂飄油頭+海鮮味」　她戴口罩快窒息！苦主抖：最怕1味道

銀河小吃2天16人確診　司機疑遭女友傳染...警察1天後上門染疫

病毒量高足跡跨7縣市！彰化寵物店夫妻確診　急匡321人採檢出爐

不是蛋撻！肯德基前員工「私心推薦1品項」：還是挺好吃的

3天本土竄150例「升三級警戒嗎」　網怕倒一片！陳時中：已不適用

台鐵公司化像「家人死了爭家產」　1200名司機連假不加班恐沒車搭

宋逸民、陳維齡6000萬元房捐出！　家人聚89坪教會：缺靈魂業績

台鐵太魯閣號事故將滿週年　時力曝工地安全管理「還在研議」

600名「在歐俄羅斯間諜」名單曝光！　英前情報局長：僅發現10％

防疫新規定3天勸導期　萬華阿公店「2酒客未實聯制」先開鍘

日本女公關長相超普！曾被看一眼就遭換檯　「4天賺5億」秘訣公開

CDC報中和案號講出「xx巷xx弄」　PTT秒傻眼：住址能唸出來？

「蔣萬安、陳時中、黃珊珊都無優點」　首都戰「擾亂者」李文嘴爆藍綠白

接種莫德納疫苗送好禮　台南市民務必落實防疫相關規定

水塔10年沒洗「請住戶分攤」　被罵硬收費！網推1設備：裝在自家

只剩3天！「板橋第一名熱炒店」租約到期熄燈　在地人淚：是回憶

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

生活熱門新聞

苗栗「截肢女孩」現況曝光　她最後連唯一有自信的部位也失去

快訊／本土+33「北中南東全爆個案」　境外增63例

阿喜公布「孕肚照」：這件事我自己決定　粉絲點名無尊

看起來不油卻胖爆　見第1哭崩：還逼自己吃

妹子穿雨衣騎車裡面全濕！內行曝神穿法

即／本土個案多點爆發台中足跡曝

苗栗「截肢女孩」坎坷身世曝光　朋友看不下去幫爆料

她家水費暴增到4.2萬　內行曝1後果

明又變天！連假這2天雨最多　最低溫時間曝

疫情延燒彰化！幼兒園緊急採檢

台灣平均D罩杯「身高、罩杯PR值」曝！妹子比對完崩潰

紫爆大雨濕冷5天　急寒14°C逼冷氣團

律師見威爾史密斯1舉動納悶：愛老婆還怕老婆

顧客「要雞翅買1送1被拒」傻眼　頂呱呱回應了

更多熱門

相關新聞

火車噪音影響大武加津林及大鳥社區　劉櫂豪要求改善

火車噪音影響大武加津林及大鳥社區　劉櫂豪要求改善

立委劉櫂豪29日邀集台鐵台東工務段前往大武鄉加津林及大鳥社區，會勘南迴鐵路火車噪音擾鄰問題。劉櫂豪指出接獲居民陳情，長期以來火車噪音影響生活品質，因此特安排現場會勘，了解現狀後特指示台鐵局儘速研議改善，提升居民生活品質。

營運41年！台鐵復興號走入歷史

營運41年！台鐵復興號走入歷史

保留2車廂　太魯閣號事故列車北運保存

保留2車廂　太魯閣號事故列車北運保存

快訊／花蓮4.6地震　台鐵玉里=台東雙向延誤

快訊／花蓮4.6地震　台鐵玉里=台東雙向延誤

本土飆增83例雙鐵能飲食？　交長回應了

本土飆增83例雙鐵能飲食？　交長回應了

關鍵字：

台鐵事故

讀者迴響

熱門新聞

黑卡網紅超哥帶G胸妹開房…摟腰激突全被拍

苗栗「截肢女孩」現況曝光　她最後連唯一有自信的部位也失去

蕾菈美臉全毀「腫成豬頭」整型慘樣曝！

快訊／本土+33「北中南東全爆個案」　境外增63例

阿喜公布「孕肚照」：這件事我自己決定　粉絲點名無尊

和碩前副總裁失蹤！　留40字訊息曝

看起來不油卻胖爆　見第1哭崩：還逼自己吃

《殭屍先生》男星驚傳過世！享壽76歲

健身中毒！猛男網紅暴斃　天天鍛鍊只睡3小時

妹子穿雨衣騎車裡面全濕！內行曝神穿法

威爾史密斯開放關係同意老婆出軌

「大咖影帝1句話」威爾史密斯公開道歉！

足球員遭食人魚啃光　拉出水面剩白骨

即／本土個案多點爆發台中足跡曝

第一眼看出什麼字？腦補測出性格

更多

最夯影音

更多
拿愛妻光頭開玩笑！威爾史密斯衝上台揍人　奧斯卡失控影片曝…他罵：閉上你的臭嘴

拿愛妻光頭開玩笑！威爾史密斯衝上台揍人　奧斯卡失控影片曝…他罵：閉上你的臭嘴
威爾史密斯衝上台揍人：閉上你的臭嘴！　愛妻光頭遭開玩笑…他奪奧斯卡影帝淚崩

威爾史密斯衝上台揍人：閉上你的臭嘴！　愛妻光頭遭開玩笑…他奪奧斯卡影帝淚崩

歐告起床尿尿哭著奔回營區　媽一看超美梅花鹿：打擾了

歐告起床尿尿哭著奔回營區　媽一看超美梅花鹿：打擾了

Jessi「我都用嘴」車速太快嚇壞大家XD　劉在錫VS.南潤壽...她挺：很會賺錢啊

Jessi「我都用嘴」車速太快嚇壞大家XD　劉在錫VS.南潤壽...她挺：很會賺錢啊

肖戰「要不要試我家基因」撲倒楊紫　「偷藏套套+撞見她洗澡」狼性大發！

肖戰「要不要試我家基因」撲倒楊紫　「偷藏套套+撞見她洗澡」狼性大發！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面