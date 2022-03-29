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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃珊珊發文力挺陳信瑜　反諷：得不到部屬肯定的人才該檢討

▲由左至右是台北市副市長黃珊珊、勞工局長陳信瑜、市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

▲勞工局長陳信瑜25日接受質詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

台北市府勞動局長陳信瑜被曝上班時間替副市長黃珊珊助選後，又被指是「市府請假王」，任職2年多共請假806小時，其中私人行程佔358小時。對此，黃珊珊今（29日）表達陳信瑜對她堅定的支持與信任，另她感動不已，並反指得不到部屬肯定的人才該檢討。對於陳信瑜請假爭議，黃珊珊則說陳與她同為拼命三娘，曾經抱病還繼續在議會備詢。

「謝謝陳信瑜。」黃珊珊29日在臉書表示，這幾天，陳信瑜因在工會座談會中表達支持她的言論，受到許多質疑與指責，自己當天雖不在現場，但是，陳對她的支持與信任，對市府團隊執政的效能如此肯定，市府團隊的向心力如此堅定，還是讓她感動不已。

對於昨天議會質疑陳信瑜的請假問題，黃珊珊透露，去年議會總質詢，勞動局同仁轉達她，說陳信瑜要請假去醫院，自己眼見陳步履蹣跚，氣色很糟，所以立刻要求陳去仁愛醫院急診。黃珊珊也說，陳信瑜家在高雄，女兒還在念小學，台北也沒有親人，她本來還要坐高鐵回家再去看病，「當天，我覺得他病的很嚴重，壓著他去醫院」。

黃珊珊認為，陳信瑜戮力從公，對於勞動局業務非常投入，甚至抱病都還是繼續在議會備詢，這次，工會領袖對她的支持與聲援，足以證明她這幾年的努力。

「病假數字的背後，又有誰看到呢？政務官因為所謂請假時數被質疑，真的為市府的同事們感到不值。」黃珊珊表示，市府的政務官，議員們有事找，午休時間也得去，晚上或是假日也得出席督導相關團體的活動，那些所謂上班時間以外的付出與辛苦，誰看到了？這些都不會有紀錄。

黃珊珊強調，自己跟陳信瑜在進到北市府前並不認識，過去的背景更是天差地遠，但進到市府後，或許同為女性，或許都是拼命三娘，才有比較多交集。「我想，不管是誰，如果得不到部屬的肯定，那才是該檢討的。」

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