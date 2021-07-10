　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

29樓隔離戶「長輩群聚湧出」！撞鄰居尬笑：沒事啦⋯都有消毒啦

▲▼電梯,大樓,公寓。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲她搭電梯抵達29樓後，看見「隔離戶」一群長輩湧出⋯。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／少女老王

摘自／圓神出版《那一年，那些沒人說的故事

「欸你們知道嗎？」
「我們這棟，最近超多從美國、英國回來隔離的。」
「這邊有沒有29樓的？29樓有一戶一直被拿來隔離！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

29樓的確有人在隔離，我知道，就是我們家對面那一戶。回想那戶第一次有人隔離時，我們並不知道，只是覺得他們家門口怎麼多了一個置物架。幾天後我們採買完回家，看見對面那戶的一個女孩，跟我們家隔壁那戶的一對夫妻，打開門，戴著口罩，隔空在聊天。

我們原本不疑有他，只想打個招呼就進家門，誰知隔壁戶的夫妻竟熱情的向我們介紹起來。

「對面那是我女兒啦！剛從美國回來。」
「但她有乖乖隔離喔！她再四天就解除隔離了！」
「怕她隔離得悶，所以我們這樣聊天⋯⋯」
「門口那個架子就是我們送食物用的。」

看著夫妻倆雖然戴著口罩但明顯笑盈盈的模樣，我感覺有什麼東西在自己的口罩裡面斷掉了。

「隔離是居家隔離，」我火還沒發完，就被迅速推進家門。「是居家隔離！不是居整個公共空間隔離⋯⋯」

其實，鄰居中有人正在居家隔離，並不是一件要感到恐懼的事。雖然在社區裡難免聽說有些隔離戶被排擠，被說為什麼不去住防疫旅館硬要進社區。每聽到一次這樣的言論，我就會在心裡翻一次白眼，的確，新冠肺炎是一種災難，但人與人之間如果無法產生同理心、積極建立信任關係，最後的滅亡也不會是因為疫病，而是人類的咎由自取，至少在今天之前，我是這麼相信的。

沒想到竟然就在剛剛，在我家對面，就有這麼一個不把防疫規定放眼裡的活例子，讓我一秒明白，有些隔離戶天生就是欠排擠

「我要通報，通報他們違反隔離規定。」我對著自家大門大聲的說，大聲到確定可以穿透門板的隔音。

「不要啦！都是鄰居，提醒一下就好，不然以後怎麼相處。」我爸用比我更確定能穿過隔音的聲音阻止我。「至少他們都有戴口罩啊。」

至少他們都有戴口罩？

人情跟面子是很神奇的東西，它們總能用很自信的姿態，站在超越所有常理跟法律的位子傲視群規，就算最後被拉下來，也會有人急著去接住再捧起來拍拍呼呼：「人家也只是好意，不要為了一件小事傷了和氣，好好講就好，不要那麼冷血，不要那麼不體諒人。」

就算心裡知道那是不對的，但「心裡的心裡」卻已經幫對方找好臺階跟理由，尤其對那些萍水相逢甚至一面之緣的人，準備好的體諒跟理解，竟然總是會比面對自己的家人時更多。

然而在這些虛禮前，被糟蹋掉的，是維持住你我正常生活的防疫意識，好像我們一直以來的小心翼翼，在剛好住隔壁的誰面前，都變成了吹毛求疵。

▲▼電梯。（圖／pixabay）

之後又過了一個月，我結束工作返家時，一樓的管理員站起身向我招手。「王小姐，你們家對面那戶今早又開始隔離囉。」、「好像是你們隔壁家的姪子從英國回來，借他隔離這樣。」

我點頭謝謝他的提醒，搭上電梯到29樓，電梯門開了，映入眼簾的，又是那個專門放外送的架子，讓人不敢相信的是，那一戶的門竟然又開了。

而且一堆長輩正在從裡面走出來。

「哎呦電梯來了！大家快點！」喊聲的正是住我們隔壁的鄰居，在他的號召下，一眾長輩正用他們那個年紀能表現出的最快速度，非常緩慢的從隔離戶魚貫而出，然後在電梯門口，遇見一動也不動的我。

「呃，妳好！剛下班回家呀？辛苦了！」鄰居伯伯尷尬的打招呼。
「那一戶不是在隔離嗎？」我說，「你們為什麼可以進去又跑出來？」
「喔，妳知道啦？」鄰居伯伯不安的搓著手。
「我們只是幫他安頓，不會再進去。」
「沒事啦，真的沒事，都有消毒啦⋯⋯」

長輩們大概是見苗頭不對，趕緊從看起來特別華貴的衣服裡掏出口罩戴上，手上拎著各種精品包，不客氣的從我身邊擠過。

電梯門在我身後關上，剛剛的喧鬧就這樣被帶走了，安靜的梯間裡，留下的卻是未知的恐懼。

我再次看向那一戶已經深鎖的大門，又一次感受到，努力被笑著踐踏的感覺。

▲▼肥皂洗手示意圖。（圖／書田診所提供）

▲大部分人在疫情的籠罩下，已經漸漸的將多一層防護的習慣揉和進生活之中。（示意圖，與本文無關／書田診所提供）

我明明已經一直在洗手，洗手時還會在心裡唱兩次生日快樂歌，酒精也隨身攜帶到處噴，噴手上、衣服上、鞋底、餐具、座位、所有手會碰到的地方，口罩也是完整罩住口鼻戴好以後，手就不再摸口罩表面，吃飯時不將口罩拉到下巴，而是摘下妥善暫存在口罩夾中，每天晚上還會仔細消毒口罩夾，方便明天收納新的口罩進去。

新冠肺炎一疫，全世界的衛生習慣都被迫提升好幾個層級，我們曾經覺得面對面聊天沒什麼，現在卻擔心距離太近。我們曾經吃桌菜都直接伸筷子夾，現在卻是沒有公筷母匙不行。我們曾經覺得愛情劇裡，男女主角就是要牽手抱抱加親親，現在卻聽說日本劇組因為疫情，紛紛決定刪掉會產生「濃厚接觸」的戲。

我們曾經會以有無窗戶、地理位置、CP值高不高等條件，選擇旅行中下榻的飯店，現在卻最擔心飯店有沒有使用中央空調。我們曾經覺得臺灣是外食天堂，今天想吃哪家就買哪家，現在卻會因為老闆沒有戴口罩，找錢後沒有消毒雙手而打退堂鼓。

我們曾經覺得朋友之間見面沒什麼，現在卻會多問一句：「最近有沒有跟太多人接觸？」我們曾經覺得火鍋店的自助醬料檯才是火鍋的靈魂，現在卻習慣先戴上口罩再去盛，甚至乾脆不沾醬了，因為不確定是不是所有人，都會像我們一樣戴著口罩去使用。

大部分人在疫情的籠罩下，已經漸漸的將多一層防護的習慣揉和進生活之中，但還是有人，口罩依舊堅持著不戴好，甚至連居家隔離也做不好，而大部分的人卻只能眼睜睜的看著這些風險發生，祈禱著那個「萬一」不要發生在自己身上。

▲▼少女老王《那一年，那些沒人說的故事》（圖／圓神出版）

★本文摘自圓神出版《那一年，那些沒人說的故事》，作者少女老王，寫下2020年疫情下12個月看似不平常的日常，「這些發生在你我身邊的故事，可能永遠上不了新聞，也無法在版上的熱門話題引起討論，但那才是臺灣自產的真實。」

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
WFH家電用很兇！她嘆「想換掉老家電」　網推先換1物：電費有
防疫模範生除名！台灣「疫情死亡率」升到全球第8
被問14年前去「卡多里」發生什麼事！Eason認死亡威脅
兒童台最正姐姐生了！老公甜喊「小珺主」
快訊／台鐵「民雄=嘉義」相撞事故！小貨車「入侵鐵道」整輛撞爛
賈永婕報喜：紐西蘭捐450萬耗材！護國滿1個月「被勸離台」揭
萬華滿血回歸！「人潮擠爆商圈」　他傻：微熱鬧、微多人

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

29樓隔離戶「長輩群聚湧出」！撞鄰居尬笑：沒事啦⋯都有消毒啦

防疫模範生除名！台灣「疫情死亡率」升到全球第8　網嘆：好丟臉

萬華滿血回歸！「人潮擠爆商圈」...夢想家球星愣：微熱鬧、微多人

三級警戒生意下滑！台中廚具廠砸錢「全員工加薪」　提撥防疫基金

全台本島「逆時中」！花蓮急改　「全面禁止內用」最新令看這裡

阿嬤住院突喘不過氣！X光驚見「雙手」掐著她　主治醫出面證實了

直擊寧夏夜市「微解封」再逢周末挑戰　人潮有感回流

快訊／水電工蹲騎樓吃蛋餅噴3千　不罰了！衛生局曝理由

疫苗登記達229萬！縣市最新分配原則曝：想打的人越多、配量越多

私房吃法「神還原日本拉麵」！她用2種食材成功組合：一定要試　

醫護採檢到一半「全身癱軟被扛走」 烈日穿兔寶寶裝...他：用生命作戰

被喊張菲媳婦8年、遭酸為錢結婚　翁馨儀不忍了：我不靠公公而活！

陳意涵想撮合張鈞甯、阮經天！他秒拒：別鬧了　「50歲之約」曝光…大發為「身材」先救小天ＸＤ

撿遺失物送警局！男子等20分鐘　問一句遭嗆：那你可以別撿東西

他大街上大喊「老婆，我買鹹酥雞」　鄰居們熱情回應...網：誤會大了XD

「狠愛演」解散1年近況曝光！　牛排「流量破億」...網揭背後關鍵

新宿街頭「超巨大三花貓」出沒！逼真裸3D+4K高畫質...萌翻路人❤

命運捉弄？男孩踢球「神來一腳」 拖鞋噴飛進碗內...嗑飯叔超傻眼

微解封開放搓麻將？維持1.5M怎打？　小編實測「社交距離麻將」超崩潰

光頭爸豔陽下「開天窗」行駛3hrs　下車頭頂曬傷紅通通...女兒超崩潰

29樓隔離戶「長輩群聚湧出」！撞鄰居尬笑：沒事啦⋯都有消毒啦

防疫模範生除名！台灣「疫情死亡率」升到全球第8　網嘆：好丟臉

萬華滿血回歸！「人潮擠爆商圈」...夢想家球星愣：微熱鬧、微多人

三級警戒生意下滑！台中廚具廠砸錢「全員工加薪」　提撥防疫基金

全台本島「逆時中」！花蓮急改　「全面禁止內用」最新令看這裡

阿嬤住院突喘不過氣！X光驚見「雙手」掐著她　主治醫出面證實了

直擊寧夏夜市「微解封」再逢周末挑戰　人潮有感回流

快訊／水電工蹲騎樓吃蛋餅噴3千　不罰了！衛生局曝理由

疫苗登記達229萬！縣市最新分配原則曝：想打的人越多、配量越多

私房吃法「神還原日本拉麵」！她用2種食材成功組合：一定要試　

韓劇愛拍邪教題材「台灣終於也有」！四特徵害死教徒謀財還性侵

否認已和天津續約　林庭謙合約仍在協商中

29樓隔離戶「長輩群聚湧出」！撞鄰居尬笑：沒事啦⋯都有消毒啦

網點名狠酸「聽她講話就倒彈」！　最正主播氣炸回嗆：有什麼問題

散步累倒吐舌睡翻！　「舌頭慢慢掉出來」媽驚呼：蛤蠣吐沙？

防疫模範生除名！台灣「疫情死亡率」升到全球第8　網嘆：好丟臉

快訊／優格姐姐生下女兒！「電競教父」老公甜喊：小珺主…發現3巧合

快訊／台鐵「民雄=嘉義」相撞事故！小貨車「入侵鐵道」撞爛

賈永婕報喜：紐西蘭捐450萬耗材！護國滿1個月「被勸離台」揭心聲

車內深吻「小蜘蛛」湯姆霍蘭德　贊達亞親認：我們關係很親密

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

生活熱門新聞

阿嬤照X光驚見「雙手」掐著她　醫師出面證實了

即／台中20多歲紅茶男小7買試劑自檢確診

台灣疫苗接種卡被打槍！　他打2劑AZ入境遭隔離14天

即／不只中友百貨！一中商圈也有確診足跡

花蓮急改　全台本島「逆時中」！

快訊／今增31本土病例、另增6死

今增6死　2人僅30多歲「一人住院情緒不穩輕生」

即／水電工蹲騎樓吃蛋餅噴3千元！陳其邁叫他別擔心

微解封被罵翻！指揮中心本來不想開放

即／台中連7「+0」破功！盧秀燕公布：新增2確診

即／水電工蹲騎樓吃蛋餅吞罰單　衛生局不罰了

快訊／今增31例本土「分佈4縣市」

即／台東也急轉彎！宣布禁止內用

即／台中中友百貨二度休館消毒

更多熱門

相關新聞

台灣「疫情死亡率」升到全球第8　網嘆：好丟臉

台灣「疫情死亡率」升到全球第8　網嘆：好丟臉

台灣近期確診數、死亡數逐漸趨緩，但5月爆發至今的死亡數卻讓台灣在死亡率排名，從全球第16名跳升到全球第8名，讓網友看完直呼「丟臉」，「台灣，是不是又再次被世界注意到了？」

萬華人潮擠爆商圈　他傻：微熱鬧、微多人

萬華人潮擠爆商圈　他傻：微熱鬧、微多人

三級警戒生意下滑！廚具廠替全員工加薪

三級警戒生意下滑！廚具廠替全員工加薪

西子灣「微解封」　比基尼妹無罩戲水

西子灣「微解封」　比基尼妹無罩戲水

直擊寧夏夜市「微解封」再逢周末挑戰　人潮有感回流

直擊寧夏夜市「微解封」再逢周末挑戰　人潮有感回流

關鍵字：

少女老王圓神出版防疫居家隔離檢疫疫情新冠疫情台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

18歲女舞者沒穿安全褲劈腿「尷尬大走光」！

童仲彥嗆最美性博士：可以多交流

《名偵探柯南》25年結局確定了！

印度神童再預言！警告3件事：疫情反撲

不當YouTuber了？愛莉莎莎：考到證照徹底轉行

冷氣設定29度「竟吹到流鼻水」　內行曝1絕招

阿嬤照X光驚見「雙手」掐著她　醫師出面證實了

跟女友吵架…高雄男「假裝跳河」下秒跌進大排！送醫不治

爭「蘇打綠」商標　「魚丁糸」挨告結果出爐

即／台中20多歲紅茶男小7買試劑自檢確診

台灣疫苗接種卡被打槍！　他打2劑AZ入境遭隔離14天

即／不只中友百貨！一中商圈也有確診足跡

日男尬6妹還一起洗澡睡覺！正宮超淡定

即／北市某公園驚見「男子上吊」！　警封鎖現場調查中

女見男網友竟猝死！父心碎要公道

更多

最夯影音

更多
醫護採檢到一半「全身癱軟被扛走」 烈日穿兔寶寶裝...他：用生命作戰

醫護採檢到一半「全身癱軟被扛走」 烈日穿兔寶寶裝...他：用生命作戰
被喊張菲媳婦8年、遭酸為錢結婚　翁馨儀不忍了：我不靠公公而活！

被喊張菲媳婦8年、遭酸為錢結婚　翁馨儀不忍了：我不靠公公而活！

陳意涵想撮合張鈞甯、阮經天！他秒拒：別鬧了　「50歲之約」曝光…大發為「身材」先救小天ＸＤ

陳意涵想撮合張鈞甯、阮經天！他秒拒：別鬧了　「50歲之約」曝光…大發為「身材」先救小天ＸＤ

撿遺失物送警局！男子等20分鐘　問一句遭嗆：那你可以別撿東西

撿遺失物送警局！男子等20分鐘　問一句遭嗆：那你可以別撿東西

他大街上大喊「老婆，我買鹹酥雞」　鄰居們熱情回應...網：誤會大了XD

他大街上大喊「老婆，我買鹹酥雞」　鄰居們熱情回應...網：誤會大了XD

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面