出版界神話！秘密作者相隔14年新作　《最大的秘密》：是量子飛躍

▲《秘密》作者朗達．拜恩相隔14年再出新書《最大的祕密》。（圖／方智出版）

記者林育綾／綜合報導

《秘密》一書在2006年發行後橫掃全球，創下超過3500萬冊銷售紀錄，如今作者朗達．拜恩再出新書《最大的祕密》，中文版將由圓神出版集團的方智出版發行。據悉當時她寫完秘密後，明白旅程還沒結束，「內在的某樣東西催促她去尋求更多智慧」，因此又花了14年的時間追尋。

2007年《秘密》在台發行時創下出版史奇蹟，銷售至今突破120萬本紀錄，在全球也暢銷超過3500萬冊，被翻成50多種語文版權，也登上美國、德國、西班牙、韓國等多國暢銷書榜，可說是現象級之書。

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她在《秘密》當中揭開如何運用「吸引力法則」實現夢想，不過當時她寫完後，明白旅程還沒結束，「內在的某樣東西催促她去尋求更多智慧」，又花了14年的時間追尋，直到發現了她呈現在這本書中的宇宙真相。

出版社介紹，《最大的祕密》是個量子飛躍，將帶領讀者超越物質世界，進入凡事皆有可能的靈性領域。書中提供了立即可運用的練習，以及能夠化解恐懼、不確定、焦慮和痛苦的深刻啟示，帶讀者超越阻礙自己的種種限制。此外，也有許多引自世界各地靈性導師的啟發性話語，提供了一條直接的路，找到真實本質，毫無不安及恐懼地活出真正的自己。

國外讀者也紛紛說，「讀了第一章，我立刻就覺得安心、解脫。我已經知道最大的祕密好一段時間了，卻始終漏掉一個關鍵元素，而這本書把那個關鍵揭露出來了。」、「這本書提供的練習很驚人、很有幫助，書中的論述開門見山地說出要點，喚醒了我內在的某些東西」。



還有人說，「我在地球上已經活了49年，讀過數千本書，這本《最大的祕密》真正觸動了我。我買到書的第一個月就讀了4次。書中那些關於我們腦袋裡的念頭的教導，對我的婚姻幫助很大。」、「《最大的祕密》超越《祕密》，讓我們覺知到自己的真實本質。」

朗達出生於澳洲，目前則住在美國加州，她的《祕密》是這個世紀上榜時間最久的暢銷書之一，如今《最大的祕密》中文版將由圓神出版集團的方智出版發行，7月1日上市。

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