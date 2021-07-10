《鬼滅》隱藏日本暗黑民俗史！他揭：炭治郎一家住山下會被歧視

▲《鬼滅之刃》主角炭治郎一家住在山下，可能會被歧視（圖／Muse木棉花-TW提供）

記者林育綾／綜合報導

《鬼滅之刃》風靡全球，不過很少人留意，主角炭治郎一家若不住山上，是不是就能避開慘劇？實踐大學專攻民俗學的應日系助理教授蔡亦竹分析，他們一家住在村落可能「會被歧視」；而《鬼滅》的故事之所以精彩、受到歡迎，就是因為舞台設定的大正時代，還存留許多日本民俗史的黑暗面，這些元素讓作品更加生動立體。

蔡亦竹為筑波大學博士、實踐大學應日系助理教授，專攻民俗學，近來協助審訂時報出版《鬼滅的暗號》一書，他在序文提到，《鬼滅》的舞台設定於大正時代，細心的讀者會發現它和正史相關的程度，其實遠低於最近上架的真人版動漫《神劍闖江湖》；不過裡頭富含了觸動日本人心弦的民俗學知識，是由柳田國男創立、以追求日本民族原點為目標。

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他提到，《鬼滅》舞台設定的大正時代其實還存留著許多「民俗黑暗面」，那些歧視在當時還殘存於社會，不管是鬼殺隊員或是反派的鬼們，其實都是「被主流社會排除在外的邊緣人」。

▲無論鬼殺隊員或是鬼，其實都是「被主流社會排除在外的邊緣人」。（圖／Muse木棉花-TW提供）

尤其很多人可能沒有注意到，主角炭治郎若不住在山上的話，是不是就能避開滅門慘劇？炭治郎家既然是以製炭維生，住在山上好像理所當然；不過如果考慮到炭治郎得常常下山到村落作生意的話，那麼住在村落裡，工作時再到山上工房也可以不是嗎？還能避開全家遭鬼毒手的危險，問題是，「炭治郎一家這樣的人是不能住在村落裡的」。

蔡亦竹解釋，正如民俗學也忽略掉的山民生態一樣，製炭本身就是砍伐山中的林木為原料，也因此對山下農耕部落來說，將山上來的水源視為「生命泉源」，雖然炭是生活不可或缺之物，但這些製造木炭的山民們，卻因為這個原因而成為農耕部落的歧視對象。

▲炭治郎一家若住在山下村落，可能會被歧視。（圖／Muse木棉花-TW提供）

他也說明，鬼殺隊的必殺技「神樂」雖然原型是奉納給神明的藝能，但專門從事藝能的族群，在古代被視為是「沒有實際生產性的職業」，而被迫住在經常泛濫、被視為危險地帶的河川岸邊附近，一直到近代，都還有人稱演藝人員為「河原乞食」。

「整部鬼滅的角色設定裏，其實充滿了這些日本過去的黑暗面，也正是這些元素才讓這部作品更加生動立體，除了華麗的打鬥招式之外還內藏了豐富的人文背景」。

▲《鬼滅的暗號》從角色、故事、戰鬥、時代、紋樣、聖地，解密解密鬼滅之刃。（圖／圓神出版）

蔡亦竹說，《鬼滅的暗號》這本書裡說明了從歷史到神話、從部落歧視到文樣美術⋯等，許多原作者等讀者去慢慢發掘的實在元素。看了會發現，鬼滅除了熱血、親情和友情之外，它還是一部民俗學、歷史學、神話學的入門聖典。

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