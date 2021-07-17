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殺鬼=跟傳染病戰鬥！《鬼滅》決戰「用藥讓鬼變弱」呼應抗新冠過程

▲鬼滅之刃劇場版 無限列車篇 場景圖。（圖／Muse木棉花-TW提供）

▲《鬼滅的暗號》一書提到，「與鬼的戰鬥就是與傳染病的戰鬥」。（圖／Muse木棉花-TW提供）

記者林育綾／綜合報導

動漫《鬼滅之刃》風靡全球，其中無限列車、無限城之戰正好在2020年新冠肺炎肆虐期間爆紅，日本文學博士瀧音能之提到，其實「與鬼的戰鬥就是與傳染病的戰鬥」，尤其原先鬼殺隊都是採用「斬殺」做為攻擊方式，決戰時卻用了「讓鬼變得虛弱」的藥物，他認為這就像是在表達治療疾病的過程。

日本文學博士瀧音能之監修及撰寫《鬼滅的暗號》一書，近來由圓神出版社在台發行中文版。他在書中提到，「與鬼的戰鬥就是與傳染病的戰鬥」，從前日本認為會有傳染病流行，是由於「疫病神或疫病鬼」造成的，而鬼的樣貌會被畫成「赤鬼」與「青鬼」，也有人認為是象徵著「因高燒而發紅的病人」以及「因重病而面色發青的病人」。

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▲鬼滅之刃劇場版 無限列車篇 場景圖。（圖／Muse木棉花-TW提供）

▲鬼滅之刃「與鬼戰鬥」也象徵著「與傳染病戰鬥」。（圖／Muse木棉花-TW提供）

內容還說，在醫療尚不發達的時代，日本的「神事」其實包含了許多「保護人類不生病的經驗智慧」。舉例來說，參拜神社之前必須在手水舍清淨雙手與口部，而這正是預防傳染病最基本的方法——「洗手、漱口」。另外在守靈或者葬禮之後，要使用鹽巴淨身，也是原先用海水淨身的儀式簡化而成；而鹽巴具有殺菌作用這件事情，也有很多人知道。

此外在神事開始進行前，會使用一種叫大幣的神具，進行祛穢儀式。「大幣」是一種在木棍上綁著紙張的工具，看起來就像是打掃工具中的撣子，因此在神社侍奉神明的神職人員，工作是「始於打掃、終於打掃」，可見清潔有多麼重要。一般也認為，不潔（不淨）會減弱神明的力量，日本自古以來深知傳染病可能造成死亡，因此將這些保護自己的智慧都編織在神事當中。

▲鬼滅之刃劇場版 無限列車篇 場景圖。（圖／Muse木棉花-TW提供）

▲在《鬼滅之刃》當中要消滅鬼，原本只有兩個方法。（圖／Muse木棉花-TW提供）

作者也提到，在《鬼滅之刃》當中要消滅鬼，原本只有兩個辦法，一是讓鬼沐浴在陽光下，又或者以吸收陽光的特殊鐵材製成的「日輪刀」將其斬首。不過，鬼非常厭惡的紫藤花毒，還有故事中身為「特殊體質的鬼」竈門禰豆子，她的血液具備能夠讓鬼燃燒的特殊功效，被稱為「爆血」。

▲鬼滅之刃金句 。（圖／翻攝FB）

▲「特殊體質的鬼」竈門禰豆子，血液具有能夠讓鬼燃燒的特殊功效。（圖／翻攝FB）

因此在決戰「無限城之戰」當中，原先都是採用「斬殺」為攻擊的鬼殺隊，使用了混和禰豆子血液與紫藤花毒的藥物「讓鬼變虛弱」，看起來就像是在表達治療疾病的過程

他還說，在那場最終決戰中，除了用上珠世的4種藥物、竈門炭治郎的火之神樂（完成型），還有多位「柱」在萬力握力下轉紅、提高攻擊力的赫刀斬擊等，鬼殺隊們傾盡全力，「這就像我們面對強悍的新冠病毒感染擴散時，拚命摸索有效的藥物及治療方式、讓自己不要遭受感染的預防方式等，是非常相似的狀況。

▲▼鬼滅的暗號：從角色、故事、戰鬥、時代、紋樣、聖地，解密《鬼滅之刃》（圖／圓神出版）

▲鬼滅的暗號：從角色、故事、戰鬥、時代、紋樣、聖地，解密《鬼滅之刃》（圖／圓神出版）

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