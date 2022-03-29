車諾比放射物失竊　恐被製成「髒彈」炸出輻射數公里

▲車諾比核電廠外觀畫面。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合報導

烏克蘭一名核安全專家警告，在俄羅斯入侵造成的混亂中，車諾比（Chernobyl）城鎮一個監測實驗室遭到突襲，竊賊搶走了可用於製造「髒彈」（Dirty bomb）的放射性材料，恐增加輻射汙染風險。據悉，髒彈是一種結合鈾等放射性物質與傳統炸藥的放射性類武器，輻射影響範圍約附近幾個街區或幾公里。

根據《每日星報》等英媒報導，烏克蘭國科院核電廠安全研究所（ISPNPP）主任諾索夫斯基（Anatolii Nosovskyi）向《科學》（Science）期刊表示，目前他已經和車諾比的監測實驗室失去聯繫，因此這些放射性資源的去向和命運處於未知狀態，如果失竊的放射性同位素、放射性廢料被用於製造「髒彈」，恐將導致大片區域都有被汙染的風險。

▲烏克蘭核專家表示，實驗室中用來校準儀器的放射性同位素和部分放射性廢料。圖為濃縮鈾（Enriched Uranium）。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

諾索夫斯基補充，這個獨立的實驗室是ISPNPP用來測試更危險的材料的區域，包含伽馬射線和中子輻射等，實驗室也被用於測試設備和儲存車諾比核災產生的放射性部件。他說，遠程測量結果顯示，砲彈煙霧中的放射性粒子濃度不會對健康構成危害，但隨著3月9日停電而失靈的自動偵測系統目前仍無法使用。

諾索夫斯基表示，俄軍的攻勢讓消防員無法撲滅核電廠禁區內的大火，讓烏克蘭和整個歐洲承擔輻射狀況惡化的風險。報導指出，在俄羅斯入侵烏克蘭初期，ISPNPP就疏散了車諾比核電廠和周圍的大部分工作人員，有67人趕在2小時內迅速撤離。

然而，俄軍佔領車諾比核電廠後，有一段時間曾阻止維護設施的工作人員離開，還砲轟核電廠人員集體居住的小鎮斯拉夫蒂奇（Slavutych）。不過，鎮長28日表示，俄軍完成他們原定的任務後，已於周末撤出當地。除了車諾比核電廠以外，俄軍還砲轟了位於烏克蘭中部的歐洲最大的札波羅熱核電廠，以及北部哈爾科夫設有核反應爐的物理科技研究所。

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