飛官陳奕入祀南投縣忠烈祠　雙親撫靈哽咽：庇佑台灣平安

▲殉職飛官陳奕入祀南投縣忠烈祠，父母撫靈哀思愛子。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

空軍少校陳奕於今年1月執行演練時不幸墜機身亡，南投縣111年度抗戰陣亡將士、官民、本縣在營因公殉職戰士春祭於，今天329青年節及革命先烈紀念日上午舉行，併行辦理空軍少校陳奕因公殉職入祀忠烈祠之儀式；陳奕的父母親出席時，不捨地撫靈囑咐：「不要掛念家人，只要庇佑台灣和南投的平安。」場面備極哀榮。

春祭暨入祀典禮由縣長林明溱主祭、立委許淑華擔任糾儀官，包括縣府各處室主管、南投縣後備指揮部上校指揮官陳建鋒、南投憲兵中校隊長陳育民都參與陪祭，陳奕飛官直屬的空軍嘉義第四聯隊少將聯隊長謝慶源、21作戰隊上校隊長許震衛及人行科中校科長梁仲凱等同袍弟兄20人也全程與祭，並由遺族家屬觀禮。

▲飛官陳奕於今年1月不幸殉職，得年28歲。（圖／翻攝「中華民國空軍」臉書粉專）

林明溱指出，陳奕是南投縣名間鄉人，從小在父母教導下努力向學，品性良好，高中畢業後，懷著對空軍捍衛領空的憧憬，選擇報考空軍軍官學校，投身飛行志業。

中共軍事挑釁頻仍，空軍為確保國防安全及穩定民心，不斷加強戰備演練；陳奕於1月11日下午2時55分，駕駛F-16V型戰鬥機6650號機，模擬海上敵軍炸射目標、同時擔承西南防空警戒任務，並防範敵機繞台進犯，戮力執行任務時遭遇突發危難，戰機墜海、不幸因公殉職身亡，得年28歲，經內政部核准入祀南投縣忠烈祠；縣府盼今日入祀儀式能告慰其英靈，使其忠烈精神永昭垂範。

▲▼南投縣長林明溱擔任主祭。（圖／南投縣政府提供）

陳奕父母在典禮圓滿後，也偕家人上香，忍不住趨前以雙手撫觸靈位，並哽咽叨唸叮囑已成壯烈英靈的陳奕，不必掛念家人，只要庇佑台灣及故鄉南投的平安；直屬隊長許震衛上校也說，很欣慰陳奕英靈入祀忠烈祠的大事圓滿完成，他要告訴陳奕任務結束，接下來捍衛台海保家衛國的工作，會由空軍弟兄袍澤接手落實執行。