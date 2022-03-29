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大陸 大陸焦點 特派現場

21歲正妹慘烈焰焚身！美臉全毀「截肢保命」928天地獄療程獲重生

▲▼24歲正妹遇慘烈車禍。（圖／翻攝自新黃河）

▲喬燕車禍前的樣子。（圖／翻攝自新黃河）

記者鄭思楠／綜合報導

四川峨眉山市2019年9月12日發生一起車輛自燃事故，時年21歲的女孩喬燕在鬼門關口死命掙扎，在經歷12次手術後，雖然大部分身體機能已經恢復，全身卻如「溶化般」面目全非，甚至也永遠地失去了雙手。3月的最後一個周末，喬燕語氣平淡地講述了3年前的噩夢，卻又能在歷經劫難後，仍然滿懷感恩地憧憬著未來，「我走出來了。」

據《新黃河》客戶端報導，喬燕是個美麗可愛的四川女孩，成長於峨眉山市的她，有著南方姑娘天然優雅的氣質。她愛唱歌、愛舞蹈，幼兒園教師證、舞蹈教師證、書法六級、計算機五級……，那時的她只有21歲，家裡就已經堆滿了大大小小的證書。在旁人眼中，她不僅大方漂亮，還優秀上進。直到那次意外，簡單幸福的生活被一拳擊碎。

2019年9月12日，四川省樂山市市中區政府新聞辦官方微博「嘉州發布」曾發布一條消息，當天14時15分左右，從峨眉山市開往樂山方向的一輛車，行至樂峨路蘇稽鎮曾河壩村段時，疑似發生自燃，造成1人死亡，5人受傷。根據當地媒體報導，事故慘烈，場面驚悚。

▲▼24歲正妹遇慘烈車禍。（圖／翻攝自新黃河）

▲當時車禍照片。（圖／翻攝自新黃河）

「我爸爸開車，我坐在副駕，」喬燕回憶，他們是在去送外公到殯儀館的路上發生的意外，沒來得及有任何反應，一瞬間濃煙就彌漫了整個車子。有目擊者曾這樣形容，「不到幾十秒的時間，大火就將面包車吞沒。」周圍的人還沒反應過來，火光就衝上了天。

在車裡的喬燕，下意識用雙手抱住了頭，第一反應是努力拉開車門。可是車門似乎被「焊住了」，怎麼打也打不開，伴隨著濃煙和烈火，喬燕昏了過去。

喬燕第一次甦醒時，還伴隨著烈火和濃煙，她正被人從燃燒的車中救出，「我爸爸被燒得很嚴重，但他跳出車後第一時間過來救我，但是門也打不開。這個時候有一位當地的哥哥，不顧一切拿著滅火器衝我們過來，然後和我哥一塊把我拉了出來。」「死神」與喬燕似乎只隔著幾分鐘的距離。根據一段監視器畫面顯示，就在喬燕被拉出副駕駛室的幾分鐘後，正在燃燒的車突然失控自動前進。

最後經診斷，喬燕全身48%面積被燒傷，燒傷程度是傷及皮膚全層的「三度燒傷」。在ICU的27天裡，她記不清自己被下達了多少次病危通知書，「治好也可能是植物人，眼睛可能看不見、耳朵可能聽不見，可能只能靠流食活著。」面對所有壞的「可能」，家人決定，無論變成什麼樣，都要救她。

▲▼24歲正妹遇慘烈車禍。（圖／翻攝自新黃河）

▲她車禍後經歷了11次大手術。（圖／翻攝自新黃河）

結果是好的，2019年10月8日，病情好轉的喬燕被轉入普通病房。然而，反覆地換藥、植皮、化膿、感染，常人無法想象，一個20多歲的女孩如何扛得住這般「折磨」，撕心裂肺的疼痛感如匕首刺入肌膚、侵入骨髓，喬燕趴在床上時，甚至能夠清晰地看見臉上和眼睛的膿水不停地往下滴。

直到有一天，喬燕意外得知，自己的雙手保不住了，現在談起那個瞬間，喬燕仍會哽咽。「沒什麼大不了的，我們養妳一輩子，」哥哥、嫂子得知噩耗後這麼說，喬燕看到他們哭了。算上截肢手術，自被燒傷後到現在，喬燕一共經歷了12次手術。

2020年1月17日，喬燕出院回家。她的閨蜜表示，喬燕遠比任何人想像的都要強大，她像往常一樣，和朋友一起看電影，一起聚餐，在被路人叫「婆婆」時，她還會假裝生氣，說自己只有20多歲，也會跟別人談起自己曾被燒傷的事。

然而，燒傷是一個漫長到最後還滿身疤痕的病。喬燕爸爸為了把錢節約下來給女兒治病，選擇了提前出院。為了盡可能地節約開支，夫妻倆學著做基礎護理，在家中幫助女兒恢復。雖然有傷在身，喬燕爸爸仍然隔幾天就會把女兒抬下樓，推著她逛超市、呼吸新鮮空氣，喬燕媽媽則負責照顧女兒的起居和衛生。

意外發生後，許多好心人或是捐款，或是救助，給這個家庭以力所能及的安慰，這些都被喬燕一家記在了心裡。喬燕爸爸曾說，只要女兒有這條命在就夠了。喬燕媽媽則說，希望女兒好好活下去，在未來能回報幫助過她的人。

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