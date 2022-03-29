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修女改當狙擊手！殘殺40烏克蘭平民　淪傷兵卻被「丟著等死」

▲▼修女狙擊手伊琳娜（Irina Starikova）。（圖／翻攝臉書Інформагентство АрміяInform）

▲狙擊手伊琳娜（Irina Starikova）曾是一名修女。（圖／翻攝臉書Інформагентство АрміяInform）

記者吳美依／綜合報導

知名狙擊手伊琳娜（Irina Starikova）曾是一名修女，卻決心拋棄信仰、成為殺手，據信在烏俄戰爭期間，已奪走至少40位烏克蘭平民的性命。但她日前在基輔的一場戰鬥中受傷後，竟被俄軍同袍「丟著等死」，如今已被烏軍俘虜。

烏克蘭國防部新聞機構ArmyInform證實，伊琳娜被俘後已接受軍醫治療，「根據一些志願民兵的說法，她至少殺害40名烏克蘭人，包括平民。」她宣稱，自己被俄軍戰友「丟著等死」，「他們知道我受傷了，雖然有機會帶我走，卻決定丟下我，希望我會死掉。」

▲▼修女狙擊手伊琳娜（Irina Starikova）。（圖／翻攝臉書Інформагентство АрміяInform）

▲▼修女狙擊手伊琳娜（Irina Starikova）。（圖／翻攝臉書Інформагентство АрміяInform）

▲據傳伊琳娜受傷被俘虜。（圖／翻攝臉書Інформагентство АрміяInform）

《每日郵報》等外媒指出，伊琳娜原名丹妮拉（Daniela Lazovic），出生於塞爾維亞，曾是手球職業運動員，還曾有過一段失敗的婚姻，並且育有2女。她成為狙擊手後，以代號巴蓋拉（Baghera）聞名，2014年起加入親俄武裝份子，在烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）地區對抗基輔政府軍。

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