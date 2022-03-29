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全場公認「台灣最帥YouTuber」是他！　網認了：比藝人還帥

▲▼台灣最帥YouTuber？鄉民一致點名他。（圖／翻攝鹽酥的鵝肉麵、RJ 廉傑克曼、波特王臉書）

▲台灣最帥YouTuber？鄉民一致點名他。（圖／翻攝鹽酥的鵝肉麵、RJ 廉傑克曼、波特王臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

誰是你／妳心目中「台灣最帥的YouTuber」？有網友最近在批踢踢上發起討論，詢問眾人「大家有在追的YouTuber，有哪個是比較帥的呢？」貼文一出後，立刻掀起全場一致點名「他」，直呼「沒在看他的頻道都知道」、「比藝人還帥」。

有一名網友28日在批踢踢八卦板以「台灣有點帥的Ytber」為題發文，好奇詢問眾人，大家有在追的YouTuber裡面，有哪位長相是比較帥的，「推薦一下吧，我覺得吃貨豪豪跟豆漿貓的主人都還帥的耶」。

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貼文曝光後，立刻引起網友熱烈討論，「波特王」、「錫蘭，不過他是外國人」、「嘟嘟人其中一個，偏好有點ABC型 看起來乾淨的男生我都覺得蠻帥」、「我男生但我覺得豪豪超帥」、「鵝肉麵帥帥的」、「多米，感覺皮膚好到可以代言化妝品，嘴唇很滋潤」。

▲▼台灣最帥YouTuber？鄉民一致點名他。（圖／RJ 廉傑克曼臉書）

▲▼台灣最帥YouTuber？鄉民一致點名他。（圖／RJ 廉傑克曼臉書）

▲高人氣的阿傑獲得最多網友青睞。（圖／翻攝自RJ 廉傑克曼臉書）

其中，多數網友一致點名「上班不要看」前成員、YouTube頻道名稱「RJ廉傑克曼」的張廉傑「阿傑」，紛紛瘋喊「只有阿傑吧，沒在看他的頻道都有印象是個帥哥」、「阿傑，帥到不行，比藝人還帥」、「只有阿傑吧」、「RJ唯一解」、「RJ呀！本人真的帥」、「RJ的帥還有人不知道？」、「只有R傑吧」。

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