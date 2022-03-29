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華航「雲端書坊」上線！8種語言、百種刊物都免費看到飽

▲華航雲端書坊上線。（圖／華航）

▲華航雲端書坊上線。（圖／華航）

記者李宜秦／台北報導

中華航空推出「華航雲端書坊 Dynasty Sky Reading」電子刊物服務，全機隊、全艙等旅客均可使用手機等個人電子設備瀏覽書報雜誌，上百種刊物無限下載「吃到飽」。

華航表示，雲端書坊透過「中華航空」手機應用程式APP做為閱讀平台，只要登入會員卡號、訂位代號或機票號碼，即可建立屬於個人的數位書房，自由選擇想看或收藏喜愛的書刊，不受報刊上機的份數限制。

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華航雲端書坊上架超過百種最新發行的報紙與雜誌資源，包括中文、英文、日文、西班牙文、法文、葡萄牙文、阿拉伯文與越南文等多語種刊物，滿足國內外旅客的需求與習慣。

內容橫跨商業政經、生活旅遊、藝術文學、健康運動、流行時尚等多方領域；還與觀光局合作，獨家推出「探索台灣系列」，介紹各地特色景點與美食，推廣行銷台灣之美。

華航雲端書坊開放所有旅客在行前準備不限次數下載刊物，商務艙及晶鑽、翡翠會員可於搭機前5天使用，而豪華經濟艙及金卡會員、經濟艙旅客及華夏會員也可分別在搭機前48小時與24小時下載。

華航也將閱讀時間延伸至轉機等待及抵達目的地，直到航班到達後48小時內，旅客仍可以繼續瀏覽華航雲端書坊的書海資源。另外，天合聯盟會員及代理航旅客進入桃園及高雄機場貴賓室，也能透過華航雲端書坊閱讀報章雜誌，享受升級版的娛樂服務。

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