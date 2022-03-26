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83％機師被迫「飛2趟↑長程航班」　長榮駁：連續派飛3趟還有獎金

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▲長榮航空表示，沒有強迫機組員執飛，且針對連續派飛三個長班者，亦有提供激勵獎金。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

受新冠肺炎疫情影響，機組員執飛返台後都需進行檢疫措施，經常陷入工作、檢疫的無限輪迴，對身心狀況是一大挑戰，交通部民航局規定，航空公司每月派飛2個以上長程航班，需徵得機組員本人同意。不過機師工會調查，3月被派飛2個以上長程航班者中，高達83％的組員未被徵得同意。

機師工會表示，工會於3月4日至3月10一週內，針對會員已被航空公司排定之3月份長程航班班表現況進行調查，共計超過170名長程航班機組員會員完成填寫。

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據問卷結果與分析，三月份被航空公司排班需執勤超過兩個長班以上的前艙機組員，其中航空公司未事前取得組員同意者高達83％，遭到航空公司排超過兩個以上長班卻根本未取得組員同意者，華航組員佔比85％、長榮組員佔比15％。

以三月份被航空公司排班需執勤超過兩個長班以上卻未取得前組員同意者的機隊來分析，777機隊佔比45.5%、350機隊佔比35％、747機隊佔比17.5％、佔比787機隊2％。足見777機隊與350機隊航空公司違反民航局與指揮中心指示政策之情況最為顯著。

以職階分析，被航空公司安排超過兩個以上長班卻未取得組員同意者中，正機師佔25％、副機師（含資深副機師）佔75％，凸顯資淺之副機師更容易遭到航空公司以違反民航局與指揮中心指示之不利益排班對待。

▲▼華航招募機師、修護員等專業人才。（圖／華航）

▲疫情間機組員身心健康飽受考驗。（圖非新聞當事人／華航提供）

機師工會要求，民航局應對兩航全體機組員是否同意「跨月造成長時間執勤或每月超過2個以上長程航班」進行普查，並將此一意願調查結果留存於民航局。

機師工會也呼籲，民航局應要求兩航空公司在每個月班表排定後，直接向民航局完整報備，如此，民航局即可明確比對此前未表達同意「跨月造成長時間執勤或每月超過2個以上長程航班」之組員，卻遭到航空公司不當排班者之實際情況，並針對違反指示與政策之航空公司依情節程度給予警告或相關之必要處置。

民航局表示，經協調，航空公司同意每月第3個長程航班之派遣，事先需經當事人同意，有關工會疑問，民航局了解中。

長榮航空表示，深知飛行員居檢期間連續派飛的辛勞，如有需要連續派飛第三個長程航班，均會與組員協商並取得同意，同時自2021年第四季起，在疫情期間連續派飛三個長班者，亦有提供激勵獎金。

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