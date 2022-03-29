Motorola「2億畫素手機」實機曝光　後置三鏡頭、搭載三星HP1

▲Motorola 2億像素照相手機實機曝光。（圖／取自fenibook）

記者陳俐穎／綜合報導

手機像素又要再往前一大步，業界傳聞Motorola將推出首款「2億畫素相機手機」，而現在也有相關資訊在網路上流出，爆料客Evan Blass先前曾曝光代號為「Frontier 」的外型，此外現在也有實機圖流出。

在微博上名為 fenibook 的科技爆料客就分享一張疑似 Motorola 新機的照片，不過僅有相機模組區域的圖片，不過可以看到相機旁寫著「200MP HP1 OIS f／2.2」，並且隱約能看見 Motorola 的標誌，預計這就是2億像素的照相手機「Frontier 」。

從這張爐中可以看出，「Frontier 」具備彎曲邊緣後背板，左上角的相機模組中採用三鏡頭設計，手機的右側有一個音量鍵和一個電源開關。而根據照片上的資訊，也可以發現此款手機是搭載三星感光元件ISOCELL HP1，此款為業界首款支援200MP的行動感光元件。

根據先前的傳言，Frontier 將配備一塊 6.73 吋 P-OLED 面板，可達到 144Hz 刷新率。即將推出的 Snapdragon 8 Gen 1 Plus 晶片，提供高達 12 GB 的 LPDDR5 RAM 和高達 256 GB 的 UFS 3.1 存儲。很可能搭載 4,500mAh 電池。相關傳言也指出，該設備可能支援125W 的快速充電和 50W 的無線充電。