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超大螢幕、高畫素主鏡頭　Motorola高CP值5G新機7000元

▲Motorola高CP值新機moto g51 5G 7000元有找。（圖／記者陳俐穎攝）

▲Motorola高CP值新機moto g51 5G 7000元有找。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳俐穎／綜合報導

進入5G時代，許多消費者也想傭有平價的5G手機，Motorola今日宣布高CP值g系列5G手機moto g51 5G明（18）日正式上市，搭載高通Snapdragon 480+ 5G晶片，並且支援5G雙卡雙待，配備6.8吋打孔設計超大螢幕，5,000萬畫素的主鏡頭支援Quad Pixel像素四合一技術，空機價只要NT6,990元，於遠傳電信獨家販售。

moto g51 5G採用6.8吋大螢幕，並使用打孔相機設計，讓視覺效果更加延伸提供寬廣的畫面呈現。FHD+螢幕解析度搭配120Hz高螢幕更新率和升級版的Adreno™ 619 GPU，更是提升內容的順暢和真實度。

moto g51 5G的相機系統整合三顆鏡頭，分別是5,000萬畫素的主鏡頭、200萬畫素的微距、以及800萬畫素的廣角鏡頭，廣角鏡頭具備類人眼的影像感測器，將能實現快速聚焦與精準拍攝，藉此達到特寫照細緻、遠景照清晰的效果。主打的Quad Pixel技術可將4個畫素合而為一，優化後的相片畫質更清晰、色彩更精準。同時提供4倍的低光源靈敏度，提升300%進光量，能隨時切換夜間模式，即使在昏暗的拍照條件下也可清楚拍攝細節。

moto g51 5G「天際藍」4GB+128GB版本將於遠傳電信獨家販售，搭配遠傳電信心5G 方案，超值5G手機NT0元帶回家。凡於遠傳電信門市購買moto g51 5G即可獲得Motorola摺疊雨傘一支。

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