大當機強制登出引不滿　蝦皮：伺服器異常、深感抱歉

▲蝦皮購物出現大當機，引起許多用戶不滿。（圖／翻攝自蝦皮購物）

記者洪菱鞠／台北報導

蝦皮購物今（22日）驚傳大當機，有網友發現帳號無法正常登入，不僅賣家中心進不去，頁面顯示「錯誤，請稍後再試」，擔心帳號遭盜或被封鎖，也有人搜尋商品時一直跳出錯誤字樣，許多用戶出現同樣情形，臉書粉專引來一片哀嚎。對此，蝦皮購物回應指出，因伺服器異常，正在全力進行系統修復作業。

蝦皮系統掛掉出包，不少用戶紛紛灌爆臉書粉專貼文留言區，「我以為是我手機問題，我重新卸載又下載還是不行」、「嚇死了我還以為是被凍結」、「剛剛好不容易登入，又被強制登出」、「我還以為我的蝦皮被鎖了」、「我還以為被誤刪帳號，嚇死我了」、「PO什麼文，系統都壞了」。

蝦皮購物表示，「因伺服器異常，蝦皮購物部份服務目前暫停使用；目前蝦皮購物正在全力進行系統修復作業，以期盡速恢復平台服務。對造成用戶的不便蝦皮購物深感抱歉，也感謝您的支持與理解。」

而官方回應隨即也在臉書粉專發文公告，仍無法平息網友怒火，「早上11點就已經不穩，現在才在公告…，會不會太後知後覺？」、「什麼時候才會好啦！！！！！太慢了！！！！」，其中更有不少賣家受到影響，「客戶一直催發貨，但無法安排，真的很無力」、「到底還要多久 我還要出貨⋯⋯⋯」、「在趕318出貨 別鬧了好嗎」，而針對若有用戶權益受損是否有相關補償方案，官方則是未對此做回應。