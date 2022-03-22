　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

大當機強制登出引不滿　蝦皮：伺服器異常、深感抱歉

蝦皮購物（圖／翻攝自蝦皮購物）

▲蝦皮購物出現大當機，引起許多用戶不滿。（圖／翻攝自蝦皮購物）

記者洪菱鞠／台北報導

蝦皮購物今（22日）驚傳大當機，有網友發現帳號無法正常登入，不僅賣家中心進不去，頁面顯示「錯誤，請稍後再試」，擔心帳號遭盜或被封鎖，也有人搜尋商品時一直跳出錯誤字樣，許多用戶出現同樣情形，臉書粉專引來一片哀嚎。對此，蝦皮購物回應指出，因伺服器異常，正在全力進行系統修復作業。

蝦皮系統掛掉出包，不少用戶紛紛灌爆臉書粉專貼文留言區，「我以為是我手機問題，我重新卸載又下載還是不行」、「嚇死了我還以為是被凍結」、「剛剛好不容易登入，又被強制登出」、「我還以為我的蝦皮被鎖了」、「我還以為被誤刪帳號，嚇死我了」、「PO什麼文，系統都壞了」。

蝦皮購物表示，「因伺服器異常，蝦皮購物部份服務目前暫停使用；目前蝦皮購物正在全力進行系統修復作業，以期盡速恢復平台服務。對造成用戶的不便蝦皮購物深感抱歉，也感謝您的支持與理解。」

而官方回應隨即也在臉書粉專發文公告，仍無法平息網友怒火，「早上11點就已經不穩，現在才在公告…，會不會太後知後覺？」、「什麼時候才會好啦！！！！！太慢了！！！！」，其中更有不少賣家受到影響，「客戶一直催發貨，但無法安排，真的很無力」、「到底還要多久 我還要出貨⋯⋯⋯」、「在趕318出貨 別鬧了好嗎」，而針對若有用戶權益受損是否有相關補償方案，官方則是未對此做回應。

►「天成文旅華山町」一泊一食2000元有找！

ET快訊
清明節前後「3生肖」財運旺爆　有望加薪發大財
她肚臍流湯　醫驚見「詭異粉肉塊」：是胃癌
東航客機「詭異垂直下墜」7000公尺！　前機師分析：恐是人為
33歲男躲過失事航班　全因妻子一句話
快訊／高雄「轎車燒成火球」　畫面曝光
鴻海「平價電動休旅」要來了！　開放預購時間曝
中華郵政調高存款利率　4優惠貸款同步調升
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

迎接清明假期！東森購物網超狂回饋　澎湖花火節2500元有找

莫蘭迪控看過來！英式系統廚房引領優雅新時尚

【廣編】輕透女神ELLA唯一指定　台灣研發Elastine 伊絲婷輕透系列

全台限量1000組！「韓國辛拉麵」變身悠遊卡了　這間賣場才買得到

大當機強制登出引不滿　蝦皮：伺服器異常、深感抱歉

加了五更腸旺！「香菜豬血糕比薩」升級回歸　吃得到豬大腸、豬血

血液循環差脂肪就囤積！減脂新招「雙重瘦」不是夢

38年首賣！麥當勞「地瓜條」明天登場　加碼限時28天吃雞塊買1送1

神卡登場！麥當勞最新「甜心卡」限量開賣　「8品項」即起停賣了

不只板烤雞腿堡回來了！麥當勞停賣18年「神級漢堡」也復刻回歸

大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD

開箱拉斯維加斯近百坪豪宅　新裝潢1800萬台幣拎包入住

日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

楊祐寧「猛搖車」惹怒林心如：好煩喔！　《華燈》花絮公開..蘿絲「紫薇上身」XD

旅客壓秒上車問「有到枋寮？」　台鐵副站長怒：干擾安全監視

耳邊「多金肉搏戰」激烈開打　媽在旁淡定追劇當作沒看到

妻子夾奇特形狀菇笑到沒氣　老公秒拿豆皮蓋住：金變態

馬爾濟斯走失！遇善心人送派出所　警助PO文尋主人...女飼主重逢淚奔

黃大謙改編《妹妹》➝《阿公》　超鬧歌詞瘦子讚：比原本的好

高雄男狂嗑400顆蛤蠣噴鼻血　老闆：以後來店消費「免單」

迎接清明假期！東森購物網超狂回饋　澎湖花火節2500元有找

莫蘭迪控看過來！英式系統廚房引領優雅新時尚

【廣編】輕透女神ELLA唯一指定　台灣研發Elastine 伊絲婷輕透系列

全台限量1000組！「韓國辛拉麵」變身悠遊卡了　這間賣場才買得到

大當機強制登出引不滿　蝦皮：伺服器異常、深感抱歉

加了五更腸旺！「香菜豬血糕比薩」升級回歸　吃得到豬大腸、豬血

血液循環差脂肪就囤積！減脂新招「雙重瘦」不是夢

38年首賣！麥當勞「地瓜條」明天登場　加碼限時28天吃雞塊買1送1

神卡登場！麥當勞最新「甜心卡」限量開賣　「8品項」即起停賣了

不只板烤雞腿堡回來了！麥當勞停賣18年「神級漢堡」也復刻回歸

起司片下鍋炸30秒變「隱藏版美食」！成品5000人看呆：氣死

獨／《咒》李若男老公是金鐘男星！　南京帶女鬼回家：上輩子欠債

吃甜食更容易洗腎！台灣人「洗腎4大真相」曝光：6成活不過10年

「停電害往生」掀口水戰！　白喬茵控高市府「假新聞說」遭狠打臉

推特心臟爆擊！極短小說每篇不到140字　最後一句會「忍不住顫抖」

上場腦袋不空白　申皓瑋牢記失敗經驗

俄電視主持人痛罵阿諾：替美國「大外宣」　根本美國帝國主義嘴臉

染疫外賓到飯店才採檢遭疑破口！指揮中心說沒問題「揭認定標準」

無線台東TTFree-數位福利網　榮獲2022智慧城市創新應用獎

東航客機「詭異垂直下墜」7000公尺！前機師分析2可能：想了整晚

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

消費熱門新聞

麥當勞甜心卡開賣！「8品項」即起宣布停賣

麥當勞停賣18年「神級漢堡」復刻回歸

好市多4／1日起「加薪14％」！

等4年！麥當勞「神級漢堡」回來了

麥當勞38年首賣「地瓜條」明天開吃

減脂新招「雙重瘦」不是夢

內行買法懶人包美式賣場俗擱大碗

頂呱呱炸雞、地瓜薯條買1送1今天開吃

超狂「香菜豬血糕五更腸旺比薩」開吃

麥當勞隱藏版冰心雪糕全台9間點心站限定賣

大當機強制登出帳號　蝦皮回應了

買1送1要吃爆！速食店最新優惠懶人包

小孩最愛變色泡沫終於再上架！

頂呱呱2大夯品限時下殺78折起吃

更多熱門

相關新聞

快訊／蝦皮大當機！　用戶刷一排崩潰：帳號被鎖

快訊／蝦皮大當機！　用戶刷一排崩潰：帳號被鎖

網路電商平台蝦皮購物今（22日）驚傳當機！有網友在臉書社團「蝦皮購物交流區」發文指出，蝦皮帳號無法正常登入，搜尋商品還會一直跳出錯誤字樣。消息曝光後，引起許多用戶崩潰回應，「完全無法登入」、「當機中無誤」。

取貨順便繳電話費、辦門號　亞太電信成「蝦皮店到店」門市

取貨順便繳電話費、辦門號　亞太電信成「蝦皮店到店」門市

小商家貸款　台新推利率2.022％

小商家貸款　台新推利率2.022％

網拍大陸「蘇伯湯包」遭凍帳號　賣家告蝦皮吞敗

網拍大陸「蘇伯湯包」遭凍帳號　賣家告蝦皮吞敗

Uber Eats系統大當機「只能自取」！業者回應

Uber Eats系統大當機「只能自取」！業者回應

關鍵字：

蝦皮當機

讀者迴響

熱門新聞

麥當勞甜心卡開賣！「8品項」即起宣布停賣

台灣金針菇驗出「致命細菌」！　FDA緊急公告

空姐登機前留4字遇難　夫崩潰衝公司

1萬8請婚禮主持人！「爽自拍喬奶」整場狂出包

《全明星》粿粿爆已懷孕2個月！

左左右右要升國三了！甜美近況曝光

「麻豆傳媒」供片團隊出事！3團隊24人落網

鋼筋上卡齒輪？內行一看驚讚：施工很實在

麥當勞停賣18年「神級漢堡」復刻回歸

蘇慶儀「最後慘死」全因2導火線！她：真的欠殺

美靈媒告訴她改住台灣別去中國　神預言發生了

台電情殺兇嫌身分曝　前棒球國手持刀殺害女友

快訊／本土+10「分布4縣市」　另增79例境外移入

舞蹈正妹婚後胖35公斤　老公：日子有趣多了

小情侶娃娃機店「激戰42秒」影外流

更多

最夯影音

更多
大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD

大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD
開箱拉斯維加斯近百坪豪宅　新裝潢1800萬台幣拎包入住

開箱拉斯維加斯近百坪豪宅　新裝潢1800萬台幣拎包入住

日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

楊祐寧「猛搖車」惹怒林心如：好煩喔！　《華燈》花絮公開..蘿絲「紫薇上身」XD

楊祐寧「猛搖車」惹怒林心如：好煩喔！　《華燈》花絮公開..蘿絲「紫薇上身」XD

旅客壓秒上車問「有到枋寮？」　台鐵副站長怒：干擾安全監視

旅客壓秒上車問「有到枋寮？」　台鐵副站長怒：干擾安全監視

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面