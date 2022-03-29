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俄富豪談判一度失明脫皮！美官員分析「並非中毒」：是環境導致

▲▼俄羅斯寡頭、億萬富豪阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）。（圖／路透）

▲俄羅斯寡頭、億萬富豪阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯寡頭、億萬富豪阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）先前曾於3月初，與另2名烏克蘭代表出席烏克蘭基輔一場談判會議，豈料之後3人皆出現眼睛紅腫、流淚、疼痛、手與臉部脫皮等中毒現象，阿布拉莫維奇甚至失明數小時。原本外界推測是化學武器中毒現象，不過一名美官員卻認為，是環境所導致。

根據《路透社》，美國某不願具名的官員於當地時間28日表示，以他所掌握的情報顯示，阿布拉莫維奇與烏克蘭議員烏梅洛夫（Rustem Umerov）、另名烏克蘭談判成員之所以會出現類似中毒的現象，是環境因素所導致，而非中毒。

先前，美媒《華爾街日報》與荷蘭調查新聞組織《Bellingcat》曾在報導中指出，阿布拉莫維奇與另2名烏克蘭代表3月3日出席基輔一場談判會議後，出現眼睛紅腫、持續流淚與疼痛、手與臉部脫皮，阿布拉莫維奇甚至一度失明數個小時，疑似是化學武器中毒現象，所幸3人在治療後，症狀在7天以內陸續好轉、尚無生命危險。

不過如今，自稱烏克蘭談判小組的消息人士日前向《CNN》澄清，該起類似中毒事件的發生地點在土耳其。另名烏克蘭總統府不願具名的消息人士則稱，類似中毒案件並非真實，「而是又一個的假消息案例」。

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