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稱普丁不應再執政！　拜登：是表達怒火非政策宣示

文／中央社記者徐薇婷華盛頓28日專電

美國總統拜登近日指俄國總統普丁不應繼續執政，引發軒然大波。拜登今天解釋，他是表達內心「正義怒火」，非政策改變宣示；他重申普丁不應繼續執政，並駁斥他的發言可能讓情勢惡化。

▲▼拜登。（圖／路透）

▲拜登直言，像普丁那樣的人不該統治國家。（圖／路透）

拜登（Joe Biden）26日訪問波蘭，致詞時脫稿說出「不應讓普丁（Vladimir Putin）繼續執政」，引發外界議論。白宮官員雖急忙出面緩頰，澄清美國不尋求俄國政權更迭，但部分人士仍憂心拜登言論恐導致俄烏情勢進一步升級。

拜登今天在白宮被記者追問此事時表示，他沒有要收回發言，他是表達內心對普丁殘忍行徑的「正義怒火」（moral outrage），並非做出政策改變宣示。他強調，他在致詞前才與受戰火影響的烏克蘭家庭碰面，發言是傳達個人感受，他不為自己所說的話感到抱歉。

至於是否擔心他的言論可能導致俄烏情勢升級，拜登直接了當地說：「不，我不擔心，完全不擔心」。他也表示不擔心自己發言被俄羅斯拿來做文章，因為「沒人相信我是在說要扳倒普丁，沒有人會這麼相信」。

拜登指出，他所說的話比較像是個願望（aspiration），希望普丁不應繼續執政。他直言，像普丁那樣的人不該統治國家，但事與願違，「不過不代表我不能表達我對此的憤怒」。拜登也重申，普丁不應繼續執政，就像壞人不應繼續做壞事，但這不代表美國政策是會做出任何事、以任何方式扳倒普丁。

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