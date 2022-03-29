俄富豪與2烏談判代表「化武中毒」！手臉脫皮　狂噴淚一度失明

▲俄羅斯寡頭阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）在參與俄烏談判後，與另外2名成員同時出現化學武器中毒的症狀。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

俄羅斯寡頭、億萬富豪阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）與2名烏克蘭談判代表3月在烏克蘭基輔出席一場會議後，3人均發生眼睛紅腫、持續流淚及疼痛、手部及臉部脫皮等中毒情況，其中阿布拉莫維奇一度失明數小時，所幸3人的症狀7天內陸續消退。

根據《華爾街日報》報導，阿布拉莫維奇日前接受烏克蘭的請求，協助烏克蘭與俄羅斯進行和談，不料3月3日參與基輔的一場會議後，他與烏克蘭議員烏梅洛夫（Rustem Umerov）及另一名談判成員均出現眼睛紅腫、持續流淚及疼痛、手部及臉部脫皮等類似化學武器中毒的症狀，他甚至一度失明數小時。

所幸3人經過治療後，症狀7天內都陸續消退，沒有生命危險，另外與3人有所接觸的烏克蘭總統澤倫斯基則未受到影響、未出現任何症狀。報導指出，中毒事件的幕後黑手疑似是莫斯科強硬派，目的是為了破壞這一場結束烏俄衝突的和平談判。

荷蘭調查新聞網站 Bellingcat表示，阿布拉莫維奇與另外2人一直參與會議，直到當天晚間10時許會議結束後，3人一起前往基輔某公寓休息，不料陸續出現中毒症狀，在發生症狀的數小時內，3人只有食用巧克力及喝水，另有一名談判成員也有食用相同的巧克力和水，但沒有出現症狀。