和碩前副總裁還未尋獲！親友搶「黃金72小時」　急徵民間搜救加入

▲和碩前副總裁三峽登滿月圓山失聯。（圖／翻攝臉「靠北登山大小事」）

記者莊智勝／新北報導

和碩聯合科技前資深副總裁蔡進國(64歲)26日獨自駕車前往三峽滿月圓山區登山，不料卻就此失去音訊，焦急的女兒在臉書社團懸賞100萬元尋人；而擁有豐富山搜經驗的捷克「跑山獸」羅培德（Petr Novotny）獲知後也加入搜救。新北警消會同山難救助協會、林務局共派出69人搜索，但截至目前為止仍未有消息，眼見救援「黃金72小時」將屆，親友只好在臉書PO文求救，徵求民間搜救人員加入，喊話「真的真的拜託！」

蔡進國平時就喜愛登山，15日即曾赴滿月圓山區攀登，26日再次獨自開車前往。當天蔡進國身穿淺藍色上衣、卡其色褲子、黑色背包外出，不料到了27日凌晨家人都未等到蔡男返家，於是急忙向台北市信義分局六張犁派出所報案求助。

警消獲報後前往滿月圓山區搜索，在步道旁停車場尋獲蔡進國車輛，經確認後手機定位最後出現位置確實就在滿月圓山區，因此搜救人員出動共27人、兵分3路展開搜索，但截至27日晚間6時30分都未有所獲；受到鋒面影響，北台灣降雨劇烈，且氣溫下滑，搜救隊考量安全暫停搜救，28日再動員40警消、20義消、山難救助協會7人、2名林務局人員總計69人，前往滿月圓停車場集結持續展開搜救，但截至昨晚6時仍未有所獲。

親友在臉書社團「靠北登山大小事」中PO文更新搜救進度，表示滿月圓山路線上岔路極多，一個岔道要繞完一圈可能就要花上7小時，眼見救援「黃金72小時」將至，希望能夠有民間救援力量加入，除了100萬的懸賞金、感謝金以外，也願提供所有支出，包含車資等，同時也安排好山區住宿，懇請民間專業搜救人員加入。