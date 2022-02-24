淺色內衣遭染色！她無助求解　網曝1實用小物：1／4就能洗10件

▲多數人洗衣時會將深色、淺色服裝分開洗。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃品臻／綜合報導

洗衣服時若是將深色與淺色服裝一起洗，容易因為深色服裝退色、淺色服裝被染色的問題，就有網友詢問，若是內衣被其他衣服染色了，該怎麼洗乾淨，貼文一出，留言區出現不少實用小撇步！

一名網友在臉書社團「爆系知識家」發文詢問，如果內衣被其他衣服染色了，該怎麼洗乾淨？原PO提到，「看了網路上寫說加小蘇打，但是那個網頁有點像大陸網站，不知道有沒有功效，有人可以教教我嗎？」

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▲原PO詢問內衣染色該如何處理。（圖／翻攝自Facebook／爆系知識家）

貼文一出，不少網友紛紛留言分享自己的生活小撇步，其中「水晶肥皂」更是被多次點名，「水晶肥皂切細絲（1/4）加一些水煮滾，關火再把內衣放進去稍微搓洗～就掉了」、「過碳酸鈉+熱水浸泡試試看」、「肥皂+熱水+鹽，之前被牛仔褲染色的白上衣我是這樣救回來的」、「布丁杯，肥皂絲一杯、蘇打粉半杯，滾燙的熱水半個臉盆，塑膠手套防燙傷，搓揉用另一個臉盆覆蓋靜置，重度染色就一直重複這個過程」、「準備水晶肥皂1/4塊包絲或切小塊（大約可洗10件衣服）；準備一個較大鍋子，裝可蓋衣服的水量，放入肥皂絲，煮沸；關小火，把染色衣服放進中浸煮，用長筷或夾子翻動，讓染色處浸泡在肥皂水中；約煮8-10分鐘，把衣服拿出來，用冷水洗淨，就潔白如新啦！」