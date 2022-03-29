　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

美專家：中國已知「普丁必敗」　威脅侵台裝腔作勢

▲俄羅斯總統普丁與中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲美國專家認為，中國已經知道普丁這次戰爭必敗。（圖／路透）

中央社記者曾婷瑄巴黎28日專電

美國地緣政治專家佛里曼向法媒快訊週刊表示，過去俄羅斯軍力明顯被高估，北京目前已意識到普丁將敗，因此決定和美國會談。他也說，中國侵台僅裝腔作勢，因「若能進攻，早就出手」。

美國地緣政治分析評論網「地緣政治未來」（Geopolitical Futures）創辦人佛里曼（George Friedman）26日接受法媒快訊週刊（L’Express）專訪，分析美中俄三角關係，以及台海危機中美國的角色。

作為國際事務與情資專家，佛里曼指出，在一個多月的俄烏戰爭中，目前學習到的教訓，是「俄羅斯作為強權國，過去一直以來都被驚人地高估了」。世界一直把俄國視為軍事強權，如今才知道，俄國10年來的軍事現代化失敗了，因為無論是戰略或執行都有問題」。

對於俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）作為最後籌碼的核武，佛里曼認為啟動的機率非常小。他表示，核武衝突從未發生的原因，就是因為這是唯一一種攻擊者同樣會受到傷害的戰爭形式：在取對手命的同時，自身與周遭也將無一倖免。

佛里曼指出，若發現普丁真的企圖發動核武，美國將迅速反應、先發制人。

快訊週刊詢問，許多人都認為俄羅斯野心不僅瞄準烏克蘭，更是企圖透過聯合以中國為首的反西方國家，重新定義世界平衡。

熟稔美國軍事的佛里曼指出，邏輯上沒錯，但細節不完全正確。「中國剛了解到俄羅斯沒有能力拿下烏克蘭！因此，北京已經與華府私下密談，同時繼續說著俄羅斯人想聽到的話。別忘了中國經濟脆弱，而且依賴美國經濟進行出口」。

此外，佛里曼說，中國是軍事較弱的強權。「它說要侵略台灣，但這單純只是裝腔作勢：若有能力，它早就出手。如果還不侵犯，是因為中國的登陸艦太過有限，而且台灣距離中國海岸180公里遠」。

▲▼美國驅逐艦通過台灣海峽。（圖／翻攝自環球網）

▲中國的軍事設備要登陸台灣，至少需要花費7小時行經公海。（圖／翻攝自環球網）

他分析，要登陸台灣，中國的軍事設備必須花費最少7小時行經公海。這段時間內必定被美國飛機或衛星定位，接著擊沈。「中國人都知道這些。另一方面，中國沒有『海事文化』，他們的『海軍』上一次出戰是1895年的甲午戰爭，而中國慘敗」。

「陸上的解放軍一定比海軍更有效率，但其功能主要是維持國內秩序，例如在維吾爾人居住的新疆地區」。

佛里曼強調，在美國眼中，中國並不構成軍事威脅，而北京與莫斯科間的協議也不會改變什麼。「因為從烏俄戰爭中俄羅斯的表現看來，他們將再也不會被視作威脅」。

不過，他也說，中國無法公開放棄俄羅斯，因此會繼續友善莫斯科的發言。「但絕不會向俄羅斯運送武器攻打烏克蘭，因為北京害怕美國祭出經濟制裁，這可能為中國內部帶來不穩」。

佛里曼認為，目前是美中休戰的美好時機，「因為兩國最珍視的，一樣都是生意」。

記者提問，外界認為美國對於俄烏戰爭立場模糊，甚至令人感覺保持距離。

對此佛里曼表示，美國和北約應該攜手做的，是持續輸送軍備協助烏克蘭人抵抗。「美國還有一個非常強大的武器，那就是大規模的經濟制裁」。透過不同機制，並和歐盟的合作，將給俄羅斯龐大無比的經濟壓力。

他表示，美國態度理性，若美國投身在俄羅斯邊界的戰爭，就太過瘋狂。「光是組織支援的後勤就不可行，美軍會因距離遙遠而陷入劣勢，提供烏克蘭所需的一切援助將簡單許多」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►巨可愛！小恐龍滑步車現省2000元

ET快訊
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

美專家：中國已知「普丁必敗」　威脅侵台裝腔作勢

「蘇聯女兵」如狼似虎？　紅軍1945出兵東北還曾性侵男人？

拿愛妻光頭開玩笑！威爾史密斯衝上台揍人　奧斯卡失控影片曝…他罵：閉上你的臭嘴

威爾史密斯衝上台揍人：閉上你的臭嘴！　愛妻光頭遭開玩笑…他奪奧斯卡影帝淚崩

歐告起床尿尿哭著奔回營區　媽一看超美梅花鹿：打擾了

肖戰「要不要試我家基因」撲倒楊紫　「偷藏套套+撞見她洗澡」狼性大發！

奧斯卡典禮拿愛妻光頭開玩笑　威爾史密斯揍人：閉上你的臭嘴

Jessi「我都用嘴」車速太快嚇壞大家XD　劉在錫VS.南潤壽...她挺：很會賺錢啊

環島遇小狗坐路邊大哭求救　 他跟著追向前「屍臭味撲來」

搶黃燈？名車沒煞停撞飛騎士　女駕駛下車竟「先開後車廂」

網紅露背眼尖粉絲揪大黑痣　醫生驚：抖音救了你一命！

威爾史密斯「小金人獎」恐收回　警介調查...奧斯卡：不饒恕暴力

美專家：中國已知「普丁必敗」　威脅侵台裝腔作勢

「蘇聯女兵」如狼似虎？　紅軍1945出兵東北還曾性侵男人？

俄富豪與2烏談判代表「化武中毒」！手臉脫皮　狂噴淚一度失明

雞翅買1送1耍人？顧客「要買雞翅被拒」傻眼　頂呱呱回應了

史上最硬教召問卷心得曝　召員抱怨「伙食單調」：量太多都倒掉

俄稱與中國關係「空前堅強」　擬限不友善國家人民入境

美專家：中國已知「普丁必敗」　威脅侵台裝腔作勢

去年才得和平獎！俄最大獨立報紙宣布暫停刊　直至烏克蘭戰事結束

拜登2023年將提高「超級富豪」稅收　增加國防支出到23兆

公公要求孕媳「生完必須離職」！在家務農顧老小　網：同意就慘了

林楚茵點名「抖音、小紅書」滲透台灣　網開App驚見熟悉面孔

妹子穿雨衣騎車「裡面全濕」超崩潰！內行人曝神穿妙招：乾到不行

他從華江橋跳下！民眾嚇壞報案　行車紀錄器拍下恐怖瞬間

軍武熱門新聞

「蘇聯女兵」如狼似虎也會性侵男人？

美專家：中國已知普丁必敗　威脅侵台裝腔作勢

美印太司令：中國攻台真可能發生

全球軍力排行　台灣名次上升

女兵為何免教召？國防部低調曝原因

中國打美國「台灣會出兵嗎？」　藍議員：一定會

「世界最強驅逐艦」被發現一身鏽

癱瘓敵軍衛星　俄干擾機大隊升級

太行發動機首上殲-10C開始量產

美國幫烏克蘭認證「不需要戰機」　原因曝光

普丁口中的新納粹？其實是烏克蘭神秘部隊亞速營

立委考察205廠 射擊T110步槍

台灣防禦力世界強　中共敢打穩GG

兩岸若開戰台灣人該做什麼？張競：社會共業

更多熱門

相關新聞

去年得和平獎！俄最大獨立報暫停刊　直至戰爭結束

去年得和平獎！俄最大獨立報暫停刊　直至戰爭結束

俄羅斯最大獨立報紙「新報」（Novaya Gazeta）今天表示將暫停發行，直到俄國入侵烏克蘭的戰事結束為止。「新報」總編輯穆拉托夫去年剛獲得諾貝爾和平獎肯定。

拜登2023年將提高富豪稅收　增國防和警察支出

拜登2023年將提高富豪稅收　增國防和警察支出

德國內政部：展示字母「Z」可能是犯罪

德國內政部：展示字母「Z」可能是犯罪

烏國志願軍：李根大尉不在前線！

烏國志願軍：李根大尉不在前線！

蕭茲嗆俄：不敢攻擊德國　侵烏是回歸帝國主義

蕭茲嗆俄：不敢攻擊德國　侵烏是回歸帝國主義

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏衝突烏克蘭危機軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

威爾史密斯、克里斯洛克已和好！現場男星：一切都過去了

健身中毒！猛男網紅暴斃　天天鍛鍊只睡3小時

「大咖影帝1句話」威爾史密斯公開道歉！

威爾史密斯開放關係同意老婆出軌

威爾史密斯「恐吃牢飯」GG了

紫爆大雨濕冷5天　急寒14°C逼冷氣團

台中燒肉一哥是他！內行讚：屌打茶六

台灣平均D罩杯「身高、罩杯PR值」曝！妹子比對完崩潰

可憐哪！22歲超正AV女優宣布引退

凱莉嗆爆龍龍「怎麼好意思自比威爾史密斯」：你們都很會演？

炎亞綸「帶阿本見家人」罕見同框照曝光！

控金城武「幫簽名轉身卻秒客訴」！前空姐被嗆爆

年領股利100萬！存股5年「15檔名單」全公開

威爾史密斯23歲兒發聲力挺！

即／大潭電廠群聚　「採檢284人」結果全出爐

更多

最夯影音

更多
拿愛妻光頭開玩笑！威爾史密斯衝上台揍人　奧斯卡失控影片曝…他罵：閉上你的臭嘴

拿愛妻光頭開玩笑！威爾史密斯衝上台揍人　奧斯卡失控影片曝…他罵：閉上你的臭嘴
威爾史密斯衝上台揍人：閉上你的臭嘴！　愛妻光頭遭開玩笑…他奪奧斯卡影帝淚崩

威爾史密斯衝上台揍人：閉上你的臭嘴！　愛妻光頭遭開玩笑…他奪奧斯卡影帝淚崩

歐告起床尿尿哭著奔回營區　媽一看超美梅花鹿：打擾了

歐告起床尿尿哭著奔回營區　媽一看超美梅花鹿：打擾了

肖戰「要不要試我家基因」撲倒楊紫　「偷藏套套+撞見她洗澡」狼性大發！

肖戰「要不要試我家基因」撲倒楊紫　「偷藏套套+撞見她洗澡」狼性大發！

奧斯卡典禮拿愛妻光頭開玩笑　威爾史密斯揍人：閉上你的臭嘴

奧斯卡典禮拿愛妻光頭開玩笑　威爾史密斯揍人：閉上你的臭嘴

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面