工商領袖代表齊聚新北產發會　5大面向擘劃黃金10年榮景

▲新北市長侯友宜(左四)及副市長劉和然(左五)與工商領袖代表一同合影。(圖／新北市經發局提供，下同)

地方中心／新北報導

新北市政府今(28)日邀集馥華集團陳金鐘董事長、鴻海精密、南亞科技、遠東集團等工商團體領袖、公司代表齊聚一堂，召開「新北市產業發展諮詢委員會」111年第1次會議，由市長侯友宜親自主持。新北市府除了以五大面向，說明過去3年經濟推動成果已及未來產業發展規劃，並在會議中宣布逐步建構6大區域產業核心，創造更多產業空間，並佈局智慧電動車、數位科技、金融科技、生技醫療及綠能產業，同時聽取委員寶貴的建言，深耕新北、永續發展，共擘經濟發展。



市長侯友宜表示，新北市3年來面對疫情及經濟情勢挑戰，以「國際投資鏈結」、「創造產業空間」、「深化平台效益」、「產業加值輔導」及「庶民經濟躍升」等五大面向，借勢強化中小企業體質。自108年起推動招商一條龍，持續吸引國內外知名企業投資新北，民間投資累計逾3,200億元，增加近8萬2,000個就業機會；即使在疫情的席捲下，也不曾停下前進的腳步，近三年共促成1,154場次國際商談，創造逾80億元商機。

▲新北市長侯友宜致詞，感謝工商領袖代表支持新北。



未來將於「六大區域」格局上建構產業聚落，如在中和與新店，推動高階醫材、綠能及智慧電動車；運用八里台北港優勢，結合林口、淡水的ICT產業資源，發展智慧物流中心；汐止、瑞芳以發展生技資通訊產業為主；另建立板橋、新五泰及三蘆，為金融與數位科技重鎮；土樹傳產則導入智慧製造；協助三鶯地區陶瓷工藝AI智能化轉型。此外，市府持續佈局產業群聚空間，寶高智慧產業園區1期招商有成，一期進駐率近9成5，預計每年創造128億元產值，並且已啟動二期開發作業；還包含林口工一產專區、瑞芳第二產業園區及民間園區開發規劃也持續進行，盼滿足企業對產業空間的需求。



市府團隊持續用心經營友商環境，在疫情下推動中小企業紓困措施，伴業者共度疫情危機，同時以新北電商學院、中小企業輔導團、新外商計畫以及運動經濟四部曲、群眾募資計畫等協助行銷拓展業績，吸引中小企業投資新北，公司與商業新設、增資及遷入家數這3年也成長7萬5,333家。





市府產業政策未來將聚焦在智慧電動車、金融科技、數位科技、生技醫療及綠能等五大產業發展，包含規劃於寶高園區建立完整智慧電動車供應鏈聚落、新莊Fintech金融科技園區則提供金融、研發、展示等複合式試驗場域，同時結合雙和醫院的能量，打造中和灰磘地區為生醫園區，並續推動太陽光電及地熱再生能源開發。



經發局補充，產業政策要順利推行，仍仰賴與民間的「公私合作」，今年推動的「引領新北市製造業數位轉型應用計畫」，將透過遴選民間數位轉型有成的服務供應商，提供各種數位轉型解決方案予本市傳統製造業者，共同提升本市整體製造業數位化程度與營運能力，新北盼與民間肩併肩推動各項產業創新政策，讓政策功效發揮最大，產官共創新北經濟黃金10年榮景。