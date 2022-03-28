　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

工商領袖代表齊聚新北產發會　5大面向擘劃黃金10年榮景

▲工商領袖代表齊聚新北產發會　5大面向擘劃黃金10年榮景。（圖／新北市經發局提供）

▲新北市長侯友宜(左四)及副市長劉和然(左五)與工商領袖代表一同合影。(圖／新北市經發局提供，下同)

地方中心／新北報導

新北市政府今(28)日邀集馥華集團陳金鐘董事長、鴻海精密、南亞科技、遠東集團等工商團體領袖、公司代表齊聚一堂，召開「新北市產業發展諮詢委員會」111年第1次會議，由市長侯友宜親自主持。新北市府除了以五大面向，說明過去3年經濟推動成果已及未來產業發展規劃，並在會議中宣布逐步建構6大區域產業核心，創造更多產業空間，並佈局智慧電動車、數位科技、金融科技、生技醫療及綠能產業，同時聽取委員寶貴的建言，深耕新北、永續發展，共擘經濟發展。

市長侯友宜表示，新北市3年來面對疫情及經濟情勢挑戰，以「國際投資鏈結」、「創造產業空間」、「深化平台效益」、「產業加值輔導」及「庶民經濟躍升」等五大面向，借勢強化中小企業體質。自108年起推動招商一條龍，持續吸引國內外知名企業投資新北，民間投資累計逾3,200億元，增加近8萬2,000個就業機會；即使在疫情的席捲下，也不曾停下前進的腳步，近三年共促成1,154場次國際商談，創造逾80億元商機。

▲工商領袖代表齊聚新北產發會　5大面向擘劃黃金10年榮景。（圖／新北市經發局提供）

▲新北市長侯友宜致詞，感謝工商領袖代表支持新北。

未來將於「六大區域」格局上建構產業聚落，如在中和與新店，推動高階醫材、綠能及智慧電動車；運用八里台北港優勢，結合林口、淡水的ICT產業資源，發展智慧物流中心；汐止、瑞芳以發展生技資通訊產業為主；另建立板橋、新五泰及三蘆，為金融與數位科技重鎮；土樹傳產則導入智慧製造；協助三鶯地區陶瓷工藝AI智能化轉型。此外，市府持續佈局產業群聚空間，寶高智慧產業園區1期招商有成，一期進駐率近9成5，預計每年創造128億元產值，並且已啟動二期開發作業；還包含林口工一產專區、瑞芳第二產業園區及民間園區開發規劃也持續進行，盼滿足企業對產業空間的需求。

市府團隊持續用心經營友商環境，在疫情下推動中小企業紓困措施，伴業者共度疫情危機，同時以新北電商學院、中小企業輔導團、新外商計畫以及運動經濟四部曲、群眾募資計畫等協助行銷拓展業績，吸引中小企業投資新北，公司與商業新設、增資及遷入家數這3年也成長7萬5,333家。

▲工商領袖代表齊聚新北產發會　5大面向擘劃黃金10年榮景。（圖／新北市經發局提供）

市府產業政策未來將聚焦在智慧電動車、金融科技、數位科技、生技醫療及綠能等五大產業發展，包含規劃於寶高園區建立完整智慧電動車供應鏈聚落、新莊Fintech金融科技園區則提供金融、研發、展示等複合式試驗場域，同時結合雙和醫院的能量，打造中和灰磘地區為生醫園區，並續推動太陽光電及地熱再生能源開發。

經發局補充，產業政策要順利推行，仍仰賴與民間的「公私合作」，今年推動的「引領新北市製造業數位轉型應用計畫」，將透過遴選民間數位轉型有成的服務供應商，提供各種數位轉型解決方案予本市傳統製造業者，共同提升本市整體製造業數位化程度與營運能力，新北盼與民間肩併肩推動各項產業創新政策，讓政策功效發揮最大，產官共創新北經濟黃金10年榮景。

►巨可愛！小恐龍滑步車現省2000元

ET快訊
快訊／北市勞保局人員確診　接觸者60人PCR採檢
快訊／北市再曝3確診足跡！他曾去士林河濱公園、知名餐廳
紫爆大雨夜臨！下一波水彈濕冷凍骨5天　急寒14°C直逼「冷氣
連6天搭北捷！北市曝2大張確診足跡　誠品、威秀影城上榜
快訊／三重確診案延燒！北市曝2確診足跡　曾到新光三越、好市多
威爾史密斯上台「驚天一掌」　律師：在台灣恐涉2罪名
基隆第二分局長確診！指揮中心證實：「病毒量高」Ct值13
快訊／新北驚傳槍響　1警「中彈送醫」
威爾史密斯動粗「如果是白人」　他揭可怕後果
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

工商領袖代表齊聚新北產發會　5大面向擘劃黃金10年榮景

空拍機科技防火　南消四大隊清明火災搶救演練

持導師證明文件也可線上登記　中嘉寬頻北健為弱勢學童免費配眼鏡

邵族罕見求巫儀式將登場　日月潭清明節當天上午禁航

為孩童權益發聲　「勇敢媽咪」登記國民黨桃園區市議員參選

桃園第10屆青農輔導正式開跑　培訓51名青農女性有15名

數學拖拉庫來台東囉　引導孩子如何實際使用數學

隱藏成功鎮優美海岸線　玉水橋部落多功能聚會所今啟用

11年來首見！桃園遷入人口小於遷出人口　邱奕勝：應檢討警惕

帶領新住民體驗「農業首都」之美　移民署籲不可私寄越洋豬肉

吳慷仁「甜牽邵雨薇」見習婚禮　邱澤「已婚伴郎」..新郎「不Care沖喜」

肖戰「拔楊紫雙眼皮貼」：有膠帶(?)　「大直男+醫生職業病」..牽手也碎念

台積電騎士等紅燈秀舞技！　街頭練帥氣電流網喊被耽誤

47歲男粉娶回「20歲女偶像」　每周飛越500Km到場看她表演

曹雅雯認「我是雙性戀」公開出櫃！　 笑自己大爆料：喜歡就喜歡嘛

惡霸犬跟哥坐同張椅子嫌擠　狂推他屁股：你坐太多了啦

日本體操選手公園PK小學生！　他單槓連秀10招帥落地：贏了

許效舜虧澎恰恰「祕密帳戶、遭債主討錢」　八弟還原《華燈》寶寶踢館⋯被虧要祭改XD

保時捷駕駛圖方便「下車不熄火」　見愛車被偷急求援...警10hrs找回

劉在錫親口祝賀具俊曄閃婚大S！　哈哈想重演浪漫故事：我來演他

工商領袖代表齊聚新北產發會　5大面向擘劃黃金10年榮景

空拍機科技防火　南消四大隊清明火災搶救演練

持導師證明文件也可線上登記　中嘉寬頻北健為弱勢學童免費配眼鏡

邵族罕見求巫儀式將登場　日月潭清明節當天上午禁航

為孩童權益發聲　「勇敢媽咪」登記國民黨桃園區市議員參選

桃園第10屆青農輔導正式開跑　培訓51名青農女性有15名

數學拖拉庫來台東囉　引導孩子如何實際使用數學

隱藏成功鎮優美海岸線　玉水橋部落多功能聚會所今啟用

11年來首見！桃園遷入人口小於遷出人口　邱奕勝：應檢討警惕

帶領新住民體驗「農業首都」之美　移民署籲不可私寄越洋豬肉

南山尹崇堯有意角逐壽險公會龍頭！　積極拜訪同業

北市勞保局人員確診　接觸者60人PCR採檢

也曾生病禿頭！簡立喆戴假髮「跟威爾史密斯合照」被網嘲：我有口難言

威爾史密斯開扁「是一種直球對決」！吳淡如：每個人都深受其害

快訊／北市再曝3確診足跡！海大師曾去百齡河濱公園、知名上海菜餐廳

4月財源滾滾生肖TOP4　屬牛事業順利、有望開創新成果

連6天搭北捷！北市曝2大張確診足跡　誠品生活站前店、京站威秀影城上榜

志信去年獲利主要來自業外與子公司　擬配發現金股利與股票股利各1元

紫爆大雨夜臨！下一波水彈濕冷凍骨5天　急寒14°C直逼「冷氣團」

快訊／三重確診案延燒！北市曝2確診足跡　曾到新光三越、內湖好市多

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

地方熱門新聞

林右昌居隔道心聲　2決定斷傳播鏈

民進黨屏東縣長初選周春米呼聲高

牌樓遭吊車撞掉　網酸：千萬不要恢復原狀

台東關山、池上明起加開快篩站

30年資深律師常照倫推新書　一窺法庭之間的博弈攻防

謝龍介：給他一次機會做比較4年不好「換人」

11年來首見　桃園遷入人口小於遷出人口

「復興號」功成身退　明日花蓮開出最末班車

雲林14歲少年負氣離家　下田做工賺生活費

嗨翻嘉義我要+1！青年市集活動登場

通訊軟體交友竟遭恐嚇詐騙

高雄男「呆坐桃園超商」　警通知家屬帶回

黃偉哲歡迎購買台南優質農特精品

邵族求巫儀式將登場　日月潭清明節上午禁航

更多熱門

相關新聞

與蔣萬安推出聯合政見？　侯友宜：可一起拚讓雙北更好

與蔣萬安推出聯合政見？　侯友宜：可一起拚讓雙北更好

新北市長侯友宜今（28日）接受專訪，被問到有幕僚轉戰國民黨立委蔣萬安的團隊，未來是否會與蔣提出共同政見，他回應，只要有共同想法、做事態度一致，都可以一起共同打拚，讓雙北與國家更好。

鼓勵長者打疫苗　新北市加碼500元超商禮券

鼓勵長者打疫苗　新北市加碼500元超商禮券

快訊／疫情升溫！新北加強清明防疫　掃墓要戴口罩、納骨塔設人流管制

快訊／疫情升溫！新北加強清明防疫　掃墓要戴口罩、納骨塔設人流管制

LIVE／本土+34！新北爆不明感染源　侯友宜親上火線

LIVE／本土+34！新北爆不明感染源　侯友宜親上火線

快訊／新北再爆確診　侯友宜15時親上火線開記者會

快訊／新北再爆確診　侯友宜15時親上火線開記者會

關鍵字：

新北市經發局侯友宜新北市政府

讀者迴響

熱門新聞

快訊／威爾史密斯衝上台揍人！

威爾史密斯開放關係同意老婆出軌

「大咖影帝1句話」威爾史密斯公開道歉！

威爾史密斯衝上台揍人失控影片曝

威爾史密斯淚奪影帝：為家人而戰

威爾史密斯打人！影帝獎座恐收回

健身中毒！猛男網紅暴斃　天天鍛鍊只睡3小時

威爾史密斯「恐吃牢飯」GG了

被威爾史密斯打活該！克里斯壞嘴「惹火李安、裘德洛」

今本土+34！另增93境外

「最慘空難」機頭掉了乘客繼續往上衝

威爾史密斯揍人「台下大咖驚恐反應全被拍」！

可憐哪！22歲超正AV女優宣布引退

17:00規模4.6地震！最大震度花東3級

金曲歌后公開出櫃了！　大方認「我是雙性戀」

更多

最夯影音

更多
吳慷仁「甜牽邵雨薇」見習婚禮　邱澤「已婚伴郎」..新郎「不Care沖喜」

吳慷仁「甜牽邵雨薇」見習婚禮　邱澤「已婚伴郎」..新郎「不Care沖喜」
肖戰「拔楊紫雙眼皮貼」：有膠帶(?)　「大直男+醫生職業病」..牽手也碎念

肖戰「拔楊紫雙眼皮貼」：有膠帶(?)　「大直男+醫生職業病」..牽手也碎念

台積電騎士等紅燈秀舞技！　街頭練帥氣電流網喊被耽誤

台積電騎士等紅燈秀舞技！　街頭練帥氣電流網喊被耽誤

47歲男粉娶回「20歲女偶像」　每周飛越500Km到場看她表演

47歲男粉娶回「20歲女偶像」　每周飛越500Km到場看她表演

曹雅雯認「我是雙性戀」公開出櫃！　 笑自己大爆料：喜歡就喜歡嘛

曹雅雯認「我是雙性戀」公開出櫃！　 笑自己大爆料：喜歡就喜歡嘛

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面