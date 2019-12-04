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轉角藝術「鄭成功渡海來台」　板橋龍安里環保彩繪浮雕超吸睛

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▲ 轉角藝術「鄭成功渡海來台」 板橋龍安里環保彩繪浮雕超吸睛。（圖／新北市民政局提供）

▲ 轉角藝術「鄭成功渡海來台」，板橋龍安里環保彩繪浮雕超吸睛。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為美化巷道景觀，板橋區公所媒合台藝大師生與在地里民志工在大觀路二段148巷口延義宮牆面，以「鄭成功渡海來台」為主題，運用回收廢紙等素材混合水泥，打造長達13公尺的巨幅彩繪浮雕，4日由民政局長柯慶忠與板橋區長林耀長共同為鄭成功像開光點睛，龍安里長黃春生也現場導覽，邀請大家來欣賞這兼具藝術與環保特色的社區守護意象。

民政局長柯慶忠表示，串聯「街角幸福」的巷道美化藝術，不但點綴城市風情，也提供了文化薰陶的養分，因此市府及各公所都積極與在地學校、社團、企業還有社區居民合作，透過共同投入凝聚向心力及與作品的情感，並結合城市新美學，讓大家可以漫步在充滿在地文化的巷道，體驗可親近式的藝術饗宴。

▲ 轉角藝術「鄭成功渡海來台」 板橋龍安里環保彩繪浮雕超吸睛。（圖／新北市民政局提供）

▲ 由民政局長柯慶忠與板橋區長林耀長共同為鄭成功像開光點睛。

板橋區長林耀長表示，連同龍安里這道藝術牆面，公所2019年已經媒合台灣藝術大學、致理科技大學、大觀國中美術班、枋橋文化協會、寬璞、板新社區發展協會等在地資源，並連結社區居民力量，共同完成12面藝術彩繪，節省經費外，深具在地特色的彩繪更成為民眾拍照打卡的好去處。

龍安里長黃春生指出，這道浮雕彩繪透過環保志工資收分類收集可用素材，里辦公處、廟方也積極與台藝大師生發想創作主題，花了近3個月的時間施作，才完成這幅富含土地關懷及地方信仰的「天尊護浮洲、延年義授圖」。

▲ 轉角藝術「鄭成功渡海來台」 板橋龍安里環保彩繪浮雕超吸睛。（圖／新北市民政局提供）

▲ 「鄭成功渡海來台」為主題，運用回收廢紙等素材混合水泥，打造長達13公尺的巨幅彩繪浮雕。

黃春生說，鄭成功被封為「玉封成功護國天尊」，以當年鄭成功船隊渡海來台為主題，也象徵了浮洲曾經的渡船歷史，後方還有飛龍穿梭雲間，除了增添船隊氣勢，也代表著龍興社區的精氣神。

板橋區公所表示，經由美化牆面，改善原本老舊斑駁情況，且利用環保素材製作浮雕，有別於單純彩繪，更能營造愛護地球、資源再利用的永續意義。今日就有不少里民特別來互動合影，許多經過的民眾也驚喜發覺這裡竟藏著知性與感性的藝術秘境，忍不住拍照打卡分享。

「時間對我們來說完全沒用！」

▲ 轉角藝術「鄭成功渡海來台」 板橋龍安里環保彩繪浮雕超吸睛。（圖／新北市民政局提供）

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