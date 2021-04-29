延平王鄭成功光復台灣360年　台灣民間各界首屆紀念祭祀

▲民間愛國團體「松濤社-我愛國旗委員會」，在台南市「延平郡王祠」，舉行「明延平王鄭成功光復台灣六甲子祭祀典禮」，表達對延平王鄭成功光復台灣、振興中華的尊崇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

民間愛國團體「松濤社-我愛國旗委員會」，29日上午10時，在台南市「延平郡王祠」，舉行「明延平王鄭成功光復台灣六甲子祭祀典禮」，表達對延平王鄭成功光復台灣、振興中華的尊崇，各界社會團體紛紛響應參加祭典，表達深切的崇仰之意。

這次祭典由前國防部長伍世文先生擔任主祭，安排有退伍軍人代表胡筑生中將、烈士遺族代表吉民立先生、婦女代表雷倩女士（婦聯會主委）文化界代表張曉風女士、僑界代表林齊國先生（華僑協會總會）及媒體界代表李明威先生（勝利電台董事長），各界計有20多個團體紛紛前來致祭，現場氣氛莊嚴隆重旗海飄揚，全數都是自發參加的民眾，高昂的情緒鼓舞了每個人的心。

29日上午台南地區一度下起大雨，但在祭典開始之前雨勢已歇，相信是民眾的誠心感動上蒼，使儀典能順利進行。祭典10時10分從全體來賓高唱國歌開始，儀程在司儀的引導下按古禮進行。主辦單位特地宣讀祭文，祈求延平王德澤被及萬民，百姓安居樂業，風調雨順國泰民安。

主辦單位表示，10餘年前台南市政府將鄭成功從「延平郡王」改回原來的「延平王」，其尊重傳統的用心令人感佩。此次民間各界首次自發性舉辦「光復台灣」的紀念活動，特地選在光復台灣的「360年」（六甲子）後舉辦，意義更為重大。典禮中全體致祭團體與個人繞行內殿一週，向共同享祀的寧靖王、監國、延平王生母翁太妃，甘輝、萬禮兩位將軍與東西廡的部將們表達敬意，最後在全體拍攝大合照、高呼「中華民國萬歲」口號聲中圓滿完成本次祭典。

台灣鄭成功文化協會理事長鄭昭明表示，早年中樞祭典，政府由中央大員主持祭典，南部七縣市首長、憲警與三軍代表、各學校及社團等均派代表出席慶典的盛況，相對比民進黨政府執政後，對鄭成功復台祭典不予重視，甚至2017年間還試圖降格為地方祭典，「去中國化」思維昭然若揭。今年欣逢復台六甲子這一個很重要的時間點，但從今天政府主辦的「中樞祭典」參加人數僅寥寥30餘人，可以想見：在蔡政府去中國化的思維之下，「降格」甚至「忽略」一點都不令人意外，完全只是走個過場，虛應故事而已。很高興「松濤社-我愛國旗委員會」的邀請協辦本次活動，邀請各界擴大參與，共同感念延平王開台偉業與發揚民族精神。