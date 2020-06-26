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金山承天宮建宮66週年海陸大遶境　賴清德參拜祈福北海岸漁獲滿載

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▲ 金山承天宮建宮66週年海陸大遶境 賴清德參拜祈福北海岸漁獲滿載。（圖／民眾提供）

▲ 金山承天宮建宮66週年海陸大遶境，賴清德參拜祈福北海岸漁獲滿載。（圖／民眾提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山承天宮於26日舉行建宮66週年海陸祈安遶境，副總統賴清德、立法委員賴品妤、市議員周雅玲、市議員張錦豪、市府民政局副局長楊薏霖、金山區長廖武輝及磺港里里長許明熙及眾多地方仕紳出席祝賀，遶境隊伍自承天宮出發陸上巡境後，在由漁船搭載承天宮列位神尊巡海遶境。

副總統賴清德致詞說道，身為金山萬里的子弟，歷年的承天宮慶典皆會回鄉祭拜，2020年期盼在國姓爺鄭成功的加持下，全球新冠肺炎疫情得以順利落幕，北海岸漁民出海能一帆風順，漁獲滿載。

▲ 金山承天宮建宮66週年海陸大遶境 賴清德參拜祈福北海岸漁獲滿載。（圖／新北市金山區公所提供）

▲ 副總統賴清德（中）、民政局副局長楊薏霖（右）、承天宮主任委員謝福壽（左）、磺港里長許明熙（右1）率各界仕紳參拜。（圖／新北市金山區公所提供，下同）

民政局副局長楊薏霖表示，為感念國姓爺鄭成功祈佑並紀念建宮66週年，金山承天宮每年於農曆5月6日舉辦海陸祈安遶境，車巡隊伍自承天宮出發延金山區主要幹道巡境，返回磺港漁港後再由漁船接續出海，航行金山區漁民作業範圍後返航圓滿，此種海陸搭配的遶境形式，儼然成為北海岸一特色宗教文化。

金山區長廖武輝表示，至金山就任首次參與地方宗教文化活動，意義十分不同，選擇全程4個多小時陪同遶境隊伍全區步巡並登船出海，就是希望與鄉親朋友互動，走入鄰里社區，一步步走可以看得更多、更深入。

▲ 金山承天宮建宮66週年海陸大遶境 賴清德參拜祈福北海岸漁獲滿載。（圖／新北市金山區公所提供）

▲ 金山承天宮國姓爺鄭成功。

金山承天宮主任委員謝福壽說，本次辦理海陸祈安遶境，由金山區公所輔導全程配合「新北市宗教團體因應新冠肺炎辦理宗教活動防疫措施」，簡化參拜流程、調整參拜空間、減少參與人數並掌握人員、注意個人衛生、確保休息環境通風、避免使用重複性餐具、供餐人員須配戴網帽口罩手套、做好自主健康管理等8大項措施，祈求國泰民安、風調雨順、人民安居樂業。

承天宮建於1958年，主要奉祀延平郡王鄭成功，相傳以前大陸福建南安遭逢水災，有神像頭顱隨海流漂到金山沿海被中角海防部隊以海上浮木拾回，欲劈為柴火，結果雙手因而受震裂傷，神像頭顱卻絲毫無損；神像另經民眾安置於望沙埔監視廳外牆，當時只要漁民出海前膜拜神像，必定滿載而歸；後來經民眾張嬰認出神像為延平郡王鄭成功，此後居民重塑神像金身，並籌資立廟供奉於金山磺港至今。

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▲ 金山承天宮建宮66週年海陸大遶境 賴清德參拜祈福北海岸漁獲滿載。（圖／新北市金山區公所提供）

▲ 副總統賴清德擊響鑼聲，預祝遶境活動順利。

▲ 金山承天宮建宮66週年海陸大遶境 賴清德參拜祈福北海岸漁獲滿載。（圖／新北市金山區公所提供）

▲ 民政局副局長楊薏霖（左）、金山區長廖武輝（中）、磺港里長許明熙（右）點燃起馬炮。

▲ 金山承天宮建宮66週年海陸大遶境 賴清德參拜祈福北海岸漁獲滿載。（圖／新北市金山區公所提供）

▲ 列位神尊車巡金山區主要幹道，金山區長廖武輝全程步行陪同。

▲ 金山承天宮建宮66週年海陸大遶境 賴清德參拜祈福北海岸漁獲滿載。（圖／新北市金山區公所提供）

▲ 海上遶境祈求漁獲滿載。

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