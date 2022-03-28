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健身中毒！網紅肌肉猛男心臟衰竭暴斃　天天鍛鍊只睡3小時

▲▼健身中毒！網紅肌肉猛男心臟衰竭暴斃　天天鍛鍊只睡3小時。（圖／IG／its_scottmurray）

▲史考特長期將體脂維持在5%。（圖／IG／its_scottmurray）

記者王佩翊／綜合報導

愛爾蘭一名以健身、減脂聞名的男網紅史考特（Scott Murray）上月被發現在家猝逝，震驚網友與粉絲。史考特的家屬表示，死因為心臟衰竭，告別式也已在3月初完成。不過近日卻有健身界同好發現，史考特生前每天只睡3到4個小時，且每天都進行高強度、高消耗的運動，因此也有人猜測，是因為太過操勞，才會造成心臟不堪負荷。

根據《太陽報》報導，史考特出生義大利，並在當地求學，後來才到愛爾蘭，並在此取得營養學的碩士學位。他經常在網路上透過影片或是文章，教導粉絲如何瘦身，其中包含完整的健身指導，以及如何製作低脂低卡的健康餐。由於史考特的健康餐教學還會親自示範，甚至解釋每項食材的成分，因此非常受到網友歡迎。

▲▼健身中毒！網紅肌肉猛男心臟衰竭暴斃　天天鍛鍊只睡3小時。（圖／IG／its_scottmurray）

▲▼史考特曾公開自己健身前後的勵志對比照。（圖／IG／its_scottmurray）

▲▼健身中毒！網紅肌肉猛男心臟衰竭暴斃　天天鍛鍊只睡3小時。（圖／IG／its_scottmurray）

從史考特的YouTube頻道可以看到，他在2月11日才剛上傳了一則最新影片，內容就是在教網友如何「越吃越瘦」。諷刺的是，注重健康管理的史考特2月23日晚間，在家中做晚餐時卻突然離世。

事後家屬表示，他的死因是心臟衰竭。消息傳出後，也引發健身同好們的討論，而他們發現，史考特長期將自己的體脂維持在5%，且規定自己每天至少要消耗5500大卡，甚至單次的運動就要消耗1400大卡以上，每天為了健身，更是只睡3到4小時。

據他們表示，史考特曾經坦言自己在運動過後身體會抖，但他仍然沒有調整訓練內容與計畫，依舊著迷於健身，沒想到最後因心臟衰竭離世。

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