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大陸 大陸焦點 特派現場

他驚險閃過上海疫情！　台老字號品牌提前「暫撤」陸一線城市　

▲▼ 復工專題老張牛麵。（圖／陳相仁提供、記者任以芳攝）

▲避開疫情，台老字號品牌在大陸一線城市「暫時」撤店止血。（圖／陳相仁提供）

記者任以芳／上海報導

上海疫情持續延燒，最新政策只以黃浦江為界，從3月28日到4月5日，從浦東開始到浦西，各自分區封控五天。最新政策出爐，不只老百姓受影響，不少上海台商生意受到衝擊，尤其是餐飲業。接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問《老張牛肉麵》二代少東陳相仁表示，考量疫情太過反覆，去年當機立斷止損，暫時關閉一線城市直營店，光是一個月下來省下好幾百萬成本，但還有不少台商咬牙苦撐，估計能撐過這波疫情的人，虧損難以估計。

近期防疫有成效的上海還是破功，無症狀感染者人數創新高。當地最新政策宣布，3月28日5時至4月1日5時，黃浦江以東及以南的浦東新區等重點區域及毗鄰區域所有高速公路收費站臨時關閉，過江隧橋暫停通行；接著4月1日3時至4月5日3時，黃浦江以西的閔行區、徐匯區、嘉定區、黃浦區等重點區域及毗鄰區域，包括除第一批以外的其他區域，所有高速公路收費站臨時關閉，過江隧橋暫停通行。

▲▼ 2022,疫情 。（圖／受訪者提供）

▲大陸疫情反覆，商場餐飲經常關閉，耗費成本資源。（圖／台商提供）

上海浦東、浦西輪流分區封控，許多大陸和台商餐飲業者大多被通知就地關閉或縮短營業時間。其中，有64年歷史《老張牛肉麵》十多年前西進發展有成，各大一線城市都有直營店，直到2020年疫情爆發後，這間台灣老牌餐飲業績壓力面臨抉擇十字路口。

接受訪問二代少東陳相仁表示，「還好提前避開上海疫情，否則損失更大。」為了保住老本，他從去年開始再三評估每間店收益，首先關閉一線城市直營店，留下二線城市影響較小的直營店，把成本損失降到最低。等待大陸疫情好轉，再考慮重新出發。

儘管上海這波疫情沒有直接衝擊到自己，陳相仁內心一樣不好受。他說，「還有許多做餐飲的台商繼續苦撐，真的很辛苦。」舉例在一線城市上海好地段開店，每個月基本開銷最少二十多萬（單位：人民幣，同下），如果擁有兩家分店以上，等於每個月好幾百萬台幣丟進水裡。

▲▼ 2022,疫情 。（圖／受訪者提供）

▲ 上海網紅店《桃園眷村》也受衝擊 。（圖／翻攝桃園眷村）

上海網紅店《桃園眷村》以文青早餐起家，名字聽起來很台味，實際上老闆是大陸業者。當時從上海起家在大陸開設多家直營店，如今受疫情衝擊，開始採取縮編制度，績效不好的分店陸續收攤。

負責人程輝接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問說，上海疫情太過反覆，開在商場餐廳最慘，只要周邊有確診案例就得暫時閉店。街邊店也一樣燒錢，到店用餐客人少之又少，全靠外賣打平收入。但近期上海疫情又起，最怕凌晨被通知隔天閉店。

程輝進一步說，《桃園眷村》依照上海疫情區域風險來劃分營業時間，有些店舖從上午十點到下午四點休息，有些正常營業。裁撤店舖的員工依照當地勞基法標準給予薪資，大多數人都能理解。

上海是大陸經濟命脈，不願用「半封城」方式抗疫，寧可採取分區封控。接受訪問的吳姓台商表示，可以理解大陸官方一直降低上海金融城市衝擊，只是越拖越久。倒不如學深圳「一刀切」14天快速清零。上海分區封控反而讓疫情延燒更久，真的讓人看不到盡頭。

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