崑大機械系奪「致茂論文獎」銀獎、佳作　全國唯一獲獎私立科大

▲崑大機械系奪「致茂論文獎」銀獎、佳作，係全國唯一獲獎私立科大，表現十分亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

2022年致茂精密機械與量測技術論文獎，日前公布得獎名單，崑山科技大學機械工程系朱孝業教授指導的研究團隊，分別榮獲銀獎及佳作好成績，抱走獎金10萬元及3萬元，該校不僅是唯一獲得前3名的科技大學，也是全國唯一獲獎的私立科大，亮眼成績令人讚賞！

[廣告]請繼續往下閱讀...

由致茂電子、致茂文化基金會舉辦的精密機械與量測技術論文獎，競賽分為初賽、複賽及決賽三階段，該競賽從眾多作品中選出30篇投稿進入複賽，再遴選出15篇得獎者，競爭非常激烈。崑大機械系由貝里斯籍的三年級博士生摩根(Wani Morgan)、五年級的娜薇蘿(Xux Ek' Azucena Novelo)，以及2020年畢業的博士生蔡秉學、陳冠霖組成研究團隊，在朱孝業教授專業指導下，從眾多論文中脫穎而出，獲得兩項大獎的殊榮，崑大研究能量蓬勃，更是技職院校的佼佼者。

此次獲獎的兩篇論文，由「以振動訊號進行塑膠射出成型機鎖模系統曲手軸潤滑狀態監測」獲得銀獎，「以振動訊號分析進行五模螺帽成型機的損壞預知監測之研究」則獲得佳作，分別探討應用於塑膠射出成型機、螺帽成型機的預知潤滑保養，與模具損壞的智慧機械技術的創新研究成果。朱孝業教授表示，此次兩項研究成果對於產業應用極具價值，更值得一提的是，這也是貝里斯籍學生摩根(Wani Jamaal Morgan)於2019年獲得號稱機械界諾貝爾獎的「上銀機械碩士論文獎」金質獎後，論文再度獲得學界的肯定，傲人紀錄著實令人欽佩。

崑大機械系重在理論與實務兼具，除在實務教學備受各界肯定外，在研發及創意應用技術之提昇也有亮麗成績表現，此次獲得獎項肯定，不僅彰顯機械系師資投入教學不遺餘力，學生的實力更是不容小覷。