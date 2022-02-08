屏東三地門排灣石板屋閃耀世界舞台　I La,Hu~奪巴黎設計銀牌獎

▲三地門排灣石板屋奪巴黎設計銀牌獎 。（圖／屏東縣政府提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣三地門鄉巴格達外文化藝術協會經屏東縣政府的支持和樹德科技大學專業輔導，以「會呼吸的排灣族石板屋」榮獲2022巴黎設計獎銀獎殊榮。縣府自2015年開始培訓社區規劃師，截至2021年底已有256人取得社區規劃師資格，秉持越在地、越國際的理念，打造屏東品牌，讓屏東躍上國際。

縣長潘孟安表示，縣府每年爭取營建署補助執行社區規劃師輔導培訓計畫，目前依原鄉、離島、半島、平原等區域特色，積極開發地方特色資源，結合環境保護、文化傳承、社區照顧等需求，已完成248個打造點，慢慢蓄積能量，共同落實屏東社區想像。

城鄉發展處表示，今年特別挑選巴格達外的石板屋參與巴黎設計競賽，讓排灣族石板屋閃耀世界舞台，並傳承及保留三地門排灣族原住民的部落文化。

該作品以僱工購料方式，由林惠珍、林傳馨2位社區規劃師帶領原民匠師，自2019年分3年進行室內和室外修繕，包括：樑柱結構體補強、屋頂石板漏水整修、花台植栽和門片木雕修補繪製，以及室外石板椅修復、象徵部落精神的石柱改建等，協會自主打造賦予這間會呼吸的排灣族石板屋全新樣貌，讓巴格達外家族成員們回味舊時光，也讓現在年輕一輩，更能深切感受到部落原始的生活方式和文化意義，更加深傳承教育的重要使命。

巴黎設計獎是一項具備全球性和多元文化包容性的國際賽事，包含在建築、室內、景觀、產品和平面設計領域，激烈競逐當中，榮獲建築設計項目銀獎殊榮，讓世界看見臺灣傳統特色建築。