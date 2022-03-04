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業師雲集傳授技能　崑大環工系連續16年獲就業學程補助

▲崑山科技大學環境工程系連續16年獲得補助，引進業界專業師資及產業職場體驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲崑山科技大學環境工程系連續16年獲得補助，引進業界專業師資及產業職場體驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

勞動部勞動力發展署「補助大專校院辦理就業學程計畫」，崑山科技大學環境工程系連續16年獲得補助，引進業界專業師資及產業職場體驗，開設366小時產學合作課程，包含實務專精課程、共通核心職能課程、勞動法令及職場體驗，歷年學生就業率達96％以上，畢業立刻成為擁有即戰力之職場人才。

▲崑山科技大學環境工程系連續16年獲得補助，引進業界專業師資及產業職場體驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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崑大環工系或補助，辦理本學年度「廢水處理實務」就業學程，在「實務專精課程」規劃上安排有「產業水污染防治」、「廢水處理專業證照輔導」、「廢水處理廠操作實務」及「廢水處理廠機電設備」等4門課程，邀請9家事業單位、共11位廢水處理業界專業人士，共同擔任業界講師。合作業師來自經濟部工業局的安平、永康、新營等3家工業區服務中心，以及惠民實業股份有限公司、協京環保工程有限公司、傑祥環境工程有限公司、華門工程顧問股份有限公司、鋒霈科技工程行、元科科技股份有限公司等，業師皆為高階主管並擁有豐沛的實務經歷，帶給學生與時俱進的知識與技能。

▲崑山科技大學環境工程系連續16年獲得補助，引進業界專業師資及產業職場體驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環工系許蕙琳主任說明，「廢水處理實務」就業學程過去幾年的執行成果豐碩，屢獲選為優良學程，計畫主持人周信賢教授曾榮獲優良主持人獎，輔導學生考取勞動部「下水道設施操作維護職類」乙級技術士，累計超過300餘張，環保署甲級廢水處理專責人員40餘位，學程學生就業率達96％以上，並有多人留任於合作之事業單位，亦有學員已擔任污水處理廠主管職務，歷年學程學員常高分考取經濟部工業局所屬工業區污水處理廠操作維護公職人員考試，成效良好。

▲崑山科技大學環境工程系連續16年獲得補助，引進業界專業師資及產業職場體驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環工系培養畢業生成為兼具環境與綠色科技專業之跨領域人才，對於學生在就學期間即安排完整之技術訓練與專業職場體驗，使所有學生在畢業前均能取得環工業界經驗，讓學生就學即就業，是企業的最愛人才。

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