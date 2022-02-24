崑大空設系作品「每時」獲競圖設計冠軍　台南轉運站亮相

▲崑山科技大學空間設計系潘大謙副教授帶領學生組團，以裝置作品「每時」參與競圖，榮獲競圖設計第一名，並獲得公共藝術設置。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南轉運站為台南市近年新建的地標之一，台南市公共運輸處2021年為已營運之轉運站公告公共藝術設置競圖，崑山科技大學空間設計系潘大謙副教授帶領學生組團，以裝置作品「每時」參與競圖，在激烈的競賽中脫穎而出，榮獲競圖設計第一名，並獲得公共藝術設置權。

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崑大空設系師生團隊近年來為台南各處人文風景增添地標，實踐課堂所學，該次由潘大謙副教授帶領學生競圖獲選，相當不容易！裝置作品「每時」的設計概念來自於車站是人們聚散之地，時間是車站裡最重要的元素，設計一件帶有「報時」功能的地標性裝置藝術成為創作團隊的主要發想。

潘大謙副教授創作團隊注意到車站本體最佳的設置地點為戶外廣場，在廣場中心設置一個巨大旋轉的時鐘，可成為旅客相約等待的地標，此作品造型圓渾，皮層簍空雕刻著各種符號，當夜間燈光亮起，文化符號經由圓桶內的亮光投射發散至周遭地面，形成了聚合與散發的意象。此外，圓筒裝置設有數位電子鐘，利用GPS定位並利用機械裝置，使圓筒每一小時轉動一次，在夜間清澈地從圓筒透射光線在地上呈現時間。

崑大空設系主任張郁靂教授對本系老師帶領創作團隊參與藝術社會實踐十分支持，同時對於空間設計系之空間解讀、空間規劃及藝術介入等亦多有關注，也鼓勵師生踴躍投入研究及創作。

此次獲獎的裝置作品命名「每時」，取自「美食」之諧音，亦寓意台南為美食之都，作品能為民眾有效報時，目前已完成設置，歡迎民眾前往觀賞。