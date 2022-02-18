崑大量化研究中心公布台南施政滿意度　黃偉哲滿意度高達82.2%

▲崑山科技大學公共關係暨廣告系量化研究中心，公布台南市施政滿意度等相關民調與輿情數據，黃偉哲「市長施政滿意度」高達82.2％。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

今年是本屆縣市長任期最後一年，各界正檢視縣市首長任期內的施政表現，崑山科技大學公共關係暨廣告系量化研究中心，再次針對台南地區民眾進行民意調查，以網路輿情系統觀測並分析近1個月台南網路輿情，18日公布台南市施政滿意度等相關民調與輿情數據，黃偉哲「市長施政滿意度」高達82.2％。

崑大公廣系量化研究中心公布台南市施政滿意度等相關民調與輿情數據，民調結果，黃偉哲「市長施政滿意度」高達82.2％、「市府團隊滿意度」也有79.5％，與1月份調查相比，滿意度明顯提升。透過交叉分析比對，民進黨支持者滿意黃偉哲市長施政表現高達9成1，國民黨支持者也有7成5的滿意度。結果顯示，黃偉哲過去3年任內的施政表現獲得台南各陣營的普遍好評，因此，有81％的台南市民支持黃偉哲連任市長，即便是國民黨支持者，也有6成9支持黃偉哲連任。

據了據，這次民調期間，國民黨籍的台南市議員謝龍介與立委陳以信分別表態參選台南市長，而上屆選舉失利的高思博也傳有勸進聲，在競爭對手浮出台面之際，黃偉哲仍有8成以上民眾表態支持連任，顯示市民在獲知國民黨可能的參選者後，對黃偉哲連任支持態度並無改變。

民調各施政指標中，以「發展觀光旅遊與休閒活動」滿意度最高，滿意度近8成4，是獲得民眾認同最滿意的項目；大數據分析也顯示，台南市的觀光休閒發展好感度擴及全台，可以看出在台南市政府積極行銷觀光，讓台南市在疫情衝擊下，觀光旅遊仍逆勢成長的城市。

另外，「維護地方治安」、「公共安全與消防」兩項滿意度也在8成以上。而「重視環保、提高環境品質」、「長照與托育等社會福利」也有7成以上水準，都可以看出市民對市府的相關施政表現都有不錯的評價。

指標中的「改善交通狀況」是滿意度最低的項目，只有6成2的受訪者表示滿意。就年齡層進行交叉分析，在20到29歲年輕族群僅獲4成1的滿意度，是唯一滿意度低於6成的年齡層。就結果來推論，應該是年輕族群用路需求高，如機車族與大眾運輸等，未來若捷運規劃等建設陸續完成，加上持續完善道路品質與規劃，未來應可提高民眾對交通狀況指標的評價。



崑大指出，這次民調執行時間為2月10日至14日，對象為戶籍設於台南市之年滿20歲民眾。共訪問1073份有效問卷，在95％信心水準下，抽樣誤差維持± 3%。同時進行榮泰創數據針對台南市進行網路數據觀察分析，使用資料期間為1月15日至2月14日。