崑大空設系呂學昀作品「Vistor」　點亮台南月津港

▲崑山科技大學空間設計系四年級呂學昀作品「Visitor」獲得青睞，並安排於18-2展區展出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南鹽水區的「月津港燈節」自2012年起每年定期展出，去年受疫情影響停辦，今年1月22日至2月28日元宵節期間再度復辦展出，本屆「月津港燈節」甄選作品標準更為提高，主辦單位擴大展區，將兩屆入選作品合併展出共83件，崑山科技大學空間設計系四年級呂學昀作品「Visitor」獲青睞，安排18-2展區展出。

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月津港曾是南台灣重要的貿易港口和物流交易繁榮之地，故今年燈節主題為「禮物與交流」。呂學昀此次的參展作品「Visitor」由崑大空設系潘大謙老師指導，創作構想為遠在月球的外星一家，在燈節期間來到地球遊玩，他利用外星人化身為竹編的球體，使參觀的民眾能進入共遊，而大小不一的竹編球體，在入夜後燈光會相繼亮起，此時，進入參觀的民眾被球內光芒所壟罩，遠觀貌似一顆顆溫暖的心，令人驚豔！

崑大空設系連續三年在「月津港燈節」皆有優秀作品入選，今年呂學昀出線的作品「Visitor」表現十分亮眼，參觀民眾踴躍與之互動和留影並留下深刻印象。民眾普遍表示，「Visitor」除了藝術美感外，因為友善而親民而大受讚賞，也讓人流連忘返。

空設系主任張郁靂教授表示，由於各項展覽議題及場域精神都不同，因此鼓勵該系師生能參與各項不同展覽，經歷多重考驗，使設計意念更為多元而廣闊，為將來投入空間設計事業注入更多元的經驗與想像。「月津港燈節」作品將展出至2月28日，歡迎民眾把握時間前往參觀。