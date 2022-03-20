17歲少年工廠實習！工作12小時請3次病假被拒　最後吐血身亡

▲17歲男就讀的學院。（圖／九派新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸工廠招工難，生產壓力大。江西南昌一名17歲的少年被學校安排到工廠實習，每天早晚輪班、工作12小時，而時薪僅有17元（人民幣，下同，約新台幣76元），期間因身體不適3次請假都被駁回，最後吐血身亡。

▲死者病逝時僅有17歲。（圖／封面新聞）

綜合陸媒報導，一名叫做楊順棚的男子18日爆料，稱在2月11日接到雲南新興職業學院通知，自己就讀大三的弟弟楊儼七在校企合作的南昌工廠實習期死亡。

據楊順棚介紹，春節期間，學校安排弟弟到一家電子工廠實習，每天早、晚輪班工作12個小時，而時薪僅有17元，休息得聽組長的安排；弟弟因突發身體不適，之後連請3次假均被組長駁回，並以工廠「衝刺產量」為由要求上班。

楊順棚回憶起弟弟去世前幾天的事，「他2月6號的時候就說有點感冒，拉肚子、咳嗽、吃不下去飯，吃了飯就會吐。然後他就去向組長請假，連續請了三次假都不給批。」

▲楊儼七病到吐血。（圖／九派新聞）

據楊順棚透露，一直到弟弟去世的前一天，工廠組長還是讓他先上班堅持，下班再帶他去看醫生，但是下班後小診所都下班了，所以沒有及時檢查和治療，晚上弟弟開始吐血，隔天上午起床後全身無力，一起實習的同學嚇到了，急忙通知老師。

學校老師得知後，將弟弟帶去醫院，然而當天上午11時病情突發加重。楊順棚於下午1時58分接到醫院打來電話，指弟弟因嚴重呼吸衰竭而搶救無效死亡。

▲檢查報告。（圖／九派新聞）

楊順棚表示，經協商，校方協議承諾賠償66萬元，工廠口頭承諾賠償90萬元，但截止目前40多天過去了，雙方互相推脫仍未執行。

雲南新興職業學院學生管理處處長潘先生18日表示，楊儼七是自願申請去兼職的，並否認不准請假的說法，「他當時學校放假，他自願提出申請出去，生病不是不給他請假，是他自己就沒說，人家工廠裡面的組長還帶他去看病的，第二天早上問他嚴不嚴重，他沒說。看他不行了，我們的班主任才又帶他去醫院裡面去醫院問他哪裡不舒服，他說沒什麼事情，他自己生病死亡的。」