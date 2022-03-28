爆到麻痺！1族群「不想打第3劑」怒了：有要共存再來補

▲不少人表示，已經不想打第三劑疫苗。（示意圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣本土疫情近期再爆發，包括基隆警察小吃店群聚、桃園大潭電子移工群聚等多條不明感染鏈，總統蔡英文27日就發文，呼籲大家務必注意防疫，也要盡快接種三劑疫苗。就有網友表示，他就暫時不想打第三劑，「會不會被有些人噓？」話題引發討論。

這位網友在PTT的Gossiping板上發文，問卦「很多人連第三劑都不打嗎？」說他沒有打第三劑，「會不會被有些人噓？啊就暫時不想打啊！這樣可以嗎？」就有人也超有感，「我沒打啊！X就不想再痛苦一次」、「打了還不是一樣要戴口罩，那我幹嘛打」、「我只打一劑，副作用可能比染疫還嚴重」、「不覺得打了三劑然後封城很蠢嗎？」

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▲有部分網友認為，打了第三劑卻還是不見解封跡象，乾脆就先不打。（示意圖／記者屠惠剛攝）

還有網友不禁直呼，「第二劑打完全身超不舒服的，只是還沒那麼嚴重到要去看醫生，現在根本不敢打第三劑」、「反正還在搞足跡隔離這一套，有打第三劑跟沒打有差嗎？我都不知道自己之前幹嘛去打第三劑了」、「有要共存我再去補第三劑」、「防重症就好，沒必要配合無限打，萬一有長期影響怎辦？」

不過，也有人忍不住吐槽，「那就不要打啊！反正自己負責就好」、「到時解封=疫情爆發，看你們還敢不敢不打」、「打疫苗是減少重症率吧？誰說不會得」、「打了只是不想重症，要不要打隨人決定」、「去年罵不買疫苗，今年罵疫苗是騙局？」

全台持續拼疫苗覆蓋率，但仍有少部分民眾或年長者因擔心副作用或其他原因不想打疫苗。中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳27日在例行記者會上指出，目前這波看到染疫個案幾乎都是輕症，也有相當比例都是打過疫苗的，所以看到打完兩劑、特別打三劑後，幾乎都是輕症或是無症狀的狀況，所以還是希望大家盡量早點去接種。