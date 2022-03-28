打三劑才能入場　彰警稽查畫面曝！酒店爆乳辣妹排隊驗小黃卡

▲打三劑疫苗才能進酒店消費，圖為彰化稽查得情況。（圖／警方提供，下同）



記者游瓊華／彰化報導

本土疫情拉警報，27日本土確診個案暴增83例、另有120例境外移入個案，創下近期新高。彰化縣縣長王惠美27日下午立即指示規劃聯合稽查勤務，昨晚由副縣長林田富率隊，臨檢稽查酒店等，爆乳辣妹們身穿低胸短裙排隊受檢。警方共查獲消費者未施打2劑滿14天者計有5件19人、未落實實聯制有1件3人，將依法裁罰，另查獲未攜帶黃卡出示接種證明之消費者及從業人員158人，皆立即記錄後勸導，後續將持續該場所稽查。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中27日宣布，考量特定娛樂場所較易有傳播風險，即日起民眾前往「歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、理容院（觀光理髮、視聽理容）及特種咖啡茶室、夜店、舞場、三溫暖」等場所，均應配合出示完整接種3劑COVID-19疫苗證明，各類場域工作人員除了有疫苗接種規定，即日起至4月30日每週也要做1次快篩，陰性者才可提供服務。

對於特定娛樂場所的工作人員、從業人員（含流動工作人士）方面，陳時中說，皆應接種疫苗2劑且滿14天，如第2劑滿3個月者，應接種第3劑，否則不得提供服務，此外，即日起至4月30日須每週進行1次快篩，陰性者始得提供服務。